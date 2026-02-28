تناولت برامج التوك شو، مساء الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

صلاح دياب: مكنتش طالب مثالي وخدت الهندسة في 7 سنين

أكد المهندس صلاح دياب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات بيكو، أنه لم يكن الطالب المثالي خلال مسيرته التعليمية، بل كان طالبًا لعابًا ومتمردًا، موضحًا أنه تفوق في آخر سنة في كلية الهندسة وبعد ذلك اتعين معيدًا، رغم أن تجربته الدراسية كانت مليئة بالتحديات والمغامرات.

صلاح دياب: "عمري ما اتعاملت مع إسرائيل.. أنا نافستها في الزراعة"

أكد المهندس صلاح دياب رئيس مجلس إدارة ومجموعة شركات بيكو، أنه لم يتعامل مع إسرائيل في أي وقت في مجال الزراعة، مؤكدًا: "عمري ما اتعاملت مع إسرائيل، عمري.. أنا نافست إسرائيل في الزراعة"، موضحًا أن نجاحاته جاءت من المنافسة والتطوير المحلي وليس من تعاون خارجي.

الزراعة: 600 منفذ ثابت ومتحرك.. وخطة للوصول إلى 1000 منفذ قريبًا

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن التوسع في منافذ بيع السلع خطوة اقتصادية لها أثر اجتماعي وإنساني بامتياز، موضحًا أن الهدف ليس خفض الأسعار فقط، بل ضبط آليات السوق وزيادة المعروض لمحاربة أي ممارسات احتكارية في إطار الدور الوطني للوزارة في دعم الأمن الغذائي وتوفير السلع للمواطنين.

هل شغل "البلوجر" حلال أم حرام؟.. علي جمعة يحسم

في حلقة برنامج "نور الدين" المذاع على قناة “سي بي سي مصر”، تلقى الدكتور علي جمعة سؤالا من إحدى الحاضرات تقول فيه: هل العمل كمؤثر "بلوجر" حلال ولا حرام؟

وفي رده على هذا التساؤل حسم جمعة الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا: “أنا مش عايز مقياس الانبهار يكون الشهرة، ولا مقياس الانبهار يكون تضييع الوقت، ولا الانجذاب يكون لمعرفة هذه الحياة أو للتشبه بها”.