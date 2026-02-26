عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اليوم الخميس، عددًا من اللقاءات الإعلامية مع مجموعة من ممثلي عدد من الصحف الإنجليزية المتخصصة في السياحة والسفر، وذلك خلال زيارته للعاصمة البريطانية لندن لافتتاح معرض الآثار "رمسيس وذهب الفراعنة".

وتحدث وزير السياحة، خلال هذه اللقاءات، عن معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"، مشيرًا إلى ما يحتويه المعرض من قطع أثرية مختارة تلقي الضوء على فترة حكم الملك رمسيس الثاني، وإظهار براعة ودقة الصناعة في مصر القديمة.

وأضاف "فتحي" أن المعرض بدأت جولته العالمية في عام 2021؛ إذ استضافته العديد من المدن ومنها هيوستن وسان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، وباريس بفرنسا، وسيدني بأستراليا، وكولون بألمانيا، وطوكيو باليابان.

وأكد على أهمية تنظيم معارض الآثار الخارجية، لأنها تساهم في ترسيخ مكانة مصر كوجهة سياحية ثقافية رائدة عالميًا؛ كما تمنح الزائرين لمحة عن الكنوز الفريدة التي يمكنهم مشاهدتها عند زيارتهم لمصر.

وتطرقت هذه اللقاءات أيضًا للحديث عن المتحف المصري الكبير؛ إذ أوضح "الوزير" أن المتحف يستقبل حاليًا ما يقرب من 15 ألف زائر يوميًا، ولاسيما بعد تطبيق نظام الحجز بمواعيد محددة لتنظيم الأعداد وضمان تجربة زيارة سلسة ومنظمة.

وأوضح "بيان السياحة" أن وزير السياحة والآثار تحدث عن المؤشرات الإيجابية للأداء السياحي بمصر، إذ استقبلت خلال العام الماضي نحو 19 مليون زائر بنسبة زيادة 21% عن عام 2024، مشيرًا إلى استمر هذا الزخم مع بداية عام 2026.

وتابع "البيان" أن شريف فتحي تطرق للحديث أيضًا عن رؤية الوزارة لتقديم مصر إلى العالم بكل ثرائها وتنوعها السياحي، والترويج لهذا التنوع الذي لا يُضاهى، لافتاً إلى أن المقصد السياحي المصري يُقدم العديد من التجارب السياحية التي يمكن دمجها للاستمتاع بتجربة سياحية متكاملة.

ووجه "فتحي" الدعوة للسائحين للدمج بين التجارب السياحية المختلفة وتخصيص يومين أو 3 أيام على الأقل للاستمتاع بزيارة المعالم السياحية والأثرية بمدينة القاهرة والتي من بينها المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة وغيرها.

واستكمل بيان "السياحة": وتحدث الوزير أيضًا عن الفعاليات والأحداث الفنية العالمية التي تُقام في بعض المواقع الأثرية، مثل: منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، والتي تجذب السائحين من جميع أنحاء العالم.

وأشار فتحي، إلى أن المتحف المصري الكبير وضع مفهوم الإتاحة والدمج في رؤيته منذ البداية؛ بما يضمن الدمج الكامل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وفق أعلى المعايير الدولية في مجال الإتاحة والدمج.

ولفت وزير السياحة والآثار إلى أن مفهوم الإتاحة في المتحف يشمل الإتاحة المادية والفكرية؛ فبالنسبة للإتاحة المادية فإن التصميم المعماري للمتحف يتوافق مع الأكواد الدولية للإتاحة، ويشمل تجهيزات متكاملة في جميع المناطق، مثل أماكن انتظار سيارات، ومداخل للتذاكر، ومنحدرات ومصاعد.

وشدد "فتحي" على أن التشريعات في مصر تعزز مبادئ الدمج وتكافؤ الفرص وحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن استراتيجية الوزارة تولي أهمية لتطوير تجربة الزائرين بالمتاحف والمواقع الأثرية، ومن بينها الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال إنشاء مسارات خاصة لهم، وتوفير كتيبات بطريقة برايل، وترجمة أفلام مراكز الزوار إلى لغة الإشارة.

وكشف شريف فتحي أن الوزارة بدأت، من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، في تطوير الخدمات في بعض المواقع الأثرية الرئيسية مثل: منطقة أهرامات الجيزة حيث تم تصميم مسارات الزيارة بما يحافظ على النسيج الأثري وتحقيق الدمج والاتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة، كما أن هناك أتوبيسات كهربائية صديقة للبيئة بنظام ال hop-on, hop-off، والتي تم تزويدها بآليات مخصصة لتسهيل صعود ونزول الكراسي المتحركة منها.

واختتم وزير السياحة والآثار تصريحاته أنه بالإضافة إلى أن وحدة التدريب بالوزارة صممت برامج متخصصة لتأهيل موظفي المجلس الأعلى للآثار على مهارات لغة الإشارة؛ بما يتيح تقديم تجربة أكثر شمولاً وتفاعلاً للزوار، كما أن عددًا كبيرًا من الفنادق أصبح مجهز بمرافق وخدمات مخصصة لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يضمن الراحة وسهولة الوصول وتجربة ضيافة سلسة.

