إعلان

الجيزة تبدأ إجراءات حازمة لتقنين أراضي أملاك الدولة ومواجهة مخالفات البناء (تفاصيل)

كتب : أحمد العش

10:44 م 25/02/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    جانب من اجتماع محافظ الجيزة مع المجلس التنفيذي للمحافظة (8)
  • عرض 9 صورة
    جانب من اجتماع محافظ الجيزة مع المجلس التنفيذي للمحافظة (7)
  • عرض 9 صورة
    جانب من اجتماع محافظ الجيزة مع المجلس التنفيذي للمحافظة (4)
  • عرض 9 صورة
    جانب من اجتماع محافظ الجيزة مع المجلس التنفيذي للمحافظة (5)
  • عرض 9 صورة
    جانب من اجتماع محافظ الجيزة مع المجلس التنفيذي للمحافظة (3)
  • عرض 9 صورة
    جانب من اجتماع محافظ الجيزة مع المجلس التنفيذي للمحافظة (6)
  • عرض 9 صورة
    جانب من اجتماع محافظ الجيزة مع المجلس التنفيذي للمحافظة (10)
  • عرض 9 صورة
    جانب من اجتماع محافظ الجيزة مع المجلس التنفيذي للمحافظة (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وبحث آليات رفع كفاءة الأداء التنفيذي بمختلف القطاعات في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالخدمات وتحقيق استجابة سريعة وفعالة لاحتياجات المواطنين.

واستعرض محافظ الجيزة، خلال الاجتماع مستجدات العمل في القطاعات الخدمية والتنموية مشددًا على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الجارية والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لضمان سرعة دخولها الخدمة وتعظيم الاستفادة منها.

وأكد "الأنصاري" أن حسن إدارة الموارد المتاحة يمثل ركيزة أساسية في تطوير الأداء، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيقًا حازمًا لمبدأ الثواب والعقاب وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي أوجه تقصير بما يرسخ قيم الانضباط والالتزام داخل منظومة العمل التنفيذي، قائلاً: "المسؤولية التي نتحملها أمام المواطنين تفرض علينا أن نؤدي واجبنا بأقصى درجات الجدية والانضباط".

وتناول الاجتماع عددًا من الملفات الحيوية في مقدمتها تقنين أراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء حيث وجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من مراجعة إجراءات عقود التقنين المنتهية، والتعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، حفاظًا على هيبة الدولة وحقوقها.

واستعرض الأنصاري، الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية موجّهًا مسؤولي حي الهرم ومركزي منشأة القناطر وأبو النمرس بسرعة فحص المخالفات القائمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها مع وضع آليات رقابية تمنع تكرارها بما يضمن الحفاظ على الانضباط العمراني وتحقيق الصالح العام.

ويذكر أنه حضر الاجتماع كل من: إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نائبي المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام للمحافظة، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، ومديري المديريات الخدمية، وممثلو الجهات المعنية.

اقرأ أيضًا:

استعدادًا للتوزيع.. "الجيزة" تتسلم 4 أطنان لحوم صكوك الإطعام من "الأوقاف"

رفع أكثر من ألف طن مخلفات من أنفاق العشاروة والريس بالجيزة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة تقنين أراضي أملاك الدولة مخالفات البناء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ساويرس يرفع استثماراته في الذهب إلى 70% للتحوط من المخاطر الجيوسياسية الدولية
اقتصاد

ساويرس يرفع استثماراته في الذهب إلى 70% للتحوط من المخاطر الجيوسياسية الدولية
لغز الساعة الحرجة.. لماذا تهاجم الجلطات قبل الفجر وفي أول الليل؟
رمضان ستايل

لغز الساعة الحرجة.. لماذا تهاجم الجلطات قبل الفجر وفي أول الليل؟
"صلاح دياب اتأمم بسببي" .. مجدي الجلاد: "أنا من مدرسة مشاغبة في الصحافة"
أخبار وتقارير

"صلاح دياب اتأمم بسببي" .. مجدي الجلاد: "أنا من مدرسة مشاغبة في الصحافة"
رفع حد الإعفاء لـ 100 ألف جنيه.. "خطة النواب" توافق نهائيًا على "ضريبة
أخبار مصر

رفع حد الإعفاء لـ 100 ألف جنيه.. "خطة النواب" توافق نهائيًا على "ضريبة
بالفيديو.. أجنبي يثير الجدل بالرقص في شوارع الجيزة والداخلية تكشف التفاصيل
حوادث وقضايا

بالفيديو.. أجنبي يثير الجدل بالرقص في شوارع الجيزة والداخلية تكشف التفاصيل

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ساويرس: اضطرابات إيران سترفع أسعار النفط وأثرها على مصر محدودًا
"صلاح دياب اتأمم بسببي" .. مجدي الجلاد: "أنا من مدرسة مشاغبة في الصحافة"
بث مباشر| الجزء الثاني من حوار الكاتب الصحفي مجدي الجلاد في "حبر سري"