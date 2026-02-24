إعلان

رئيس اتصالات النواب يعلن موعد مناقشة مشروع قانون تنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل

كتب : محمد نصار

11:53 ص 24/02/2026

النائب أحمد بدوي

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ في مناقشة مشروع قانون متكامل يهدف إلى تنظيم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب انتهاء عيد الفطر.

وأضاف بدوي خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ مباشرة بمناقشة مشروع القانون فور ورود نسخة رسمية منه، مؤكدًا حرص البرلمان على دراسة كل مواد التشريع بدقة لضمان وضع إطار قانوني شامل يحمي الأطفال من مخاطر الاستخدام غير الآمن للتكنولوجيا، مع الحفاظ على استفادتهم من التطور الرقمي الحديث.

وشدد بدوي على أن الاجتماع اليوم بحضور 4 وزراء يأتي في إطار التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، في ظل توجيهات القيادة السياسة لضبط استخدام الأطفال التكنولوجيا الحديثة.

وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، ومن بينهم وزير الدولة للإعلام الكاتب الصحفي ضياء رشوان، ووزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي، ووزير الاوقاف الدكتور أسامة الأزهري بالاضافة إلي وزير المجالس النيابية المستشار هاني عازر.

