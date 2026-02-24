أطلق الهلال الأحمر المصري صباح اليوم قافلة المساعدات الإنسانية «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» رقم 145، متجهة إلى قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة باعتباره الآلية الوطنية لتنسيق وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وجاء إطلاق القافلة استجابةً لحالة الطقس القارس والمنخفض الجوي الذي يضرب القطاع، حيث كثّف الهلال الأحمر المصري إمدادات الشتاء الأساسية، والتي شملت أكثر من 3065 قطعة ملابس شتوية، وأكثر من 11 ألف بطانية، ونحو 470 مرتبة، إلى جانب قرابة 5915 خيمة لإيواء المتضررين، وذلك ضمن الجهود المصرية المستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

كما ضمّت القافلة في يومها الـ145 أطنانًا من المساعدات الإنسانية المتنوعة، شملت نحو 190 ألف سلة غذائية، و270 طنًا من الدقيق، وما يقرب من 925 طنًا من المستلزمات الطبية والإغاثية، إضافة إلى أكثر من 1440 طنًا من المواد البترولية، دعمًا للاحتياجات الأساسية العاجلة داخل القطاع.

وفي سياق متصل، يواصل الهلال الأحمر المصري جهوده الإنسانية على معبر رفح من الجانب المصري، حيث يتولى استقبال وتوديع الدفعة الـ18 من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين، ومرافقتهم لإنهاء إجراءات العبور.

ويقدم الهلال الأحمر حزمة متكاملة من الخدمات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين، تشمل الدعم النفسي للأطفال، وخدمات إعادة الروابط العائلية، وتوزيع وجبات السحور والإفطار، وتوفير الملابس الثقيلة ومستلزمات العناية الشخصية، إلى جانب توزيع «حقيبة العودة» على العائدين إلى القطاع.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بداية الأزمة، حيث لم يتم إغلاق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، مع استمرار حالة التأهب في المراكز اللوجستية المختلفة، ومواصلة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت 800 ألف طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية.