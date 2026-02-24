إعلان

استجابةً لحالة الطقس السيئ.. الهلال الأحمر المصري يعزز مد غزة بخيام وبطاطين وملابس شت

كتب : محمد سامي

11:01 ص 24/02/2026

الهلال الأحمر المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أطلق الهلال الأحمر المصري صباح اليوم قافلة المساعدات الإنسانية «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» رقم 145، متجهة إلى قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة باعتباره الآلية الوطنية لتنسيق وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وجاء إطلاق القافلة استجابةً لحالة الطقس القارس والمنخفض الجوي الذي يضرب القطاع، حيث كثّف الهلال الأحمر المصري إمدادات الشتاء الأساسية، والتي شملت أكثر من 3065 قطعة ملابس شتوية، وأكثر من 11 ألف بطانية، ونحو 470 مرتبة، إلى جانب قرابة 5915 خيمة لإيواء المتضررين، وذلك ضمن الجهود المصرية المستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

كما ضمّت القافلة في يومها الـ145 أطنانًا من المساعدات الإنسانية المتنوعة، شملت نحو 190 ألف سلة غذائية، و270 طنًا من الدقيق، وما يقرب من 925 طنًا من المستلزمات الطبية والإغاثية، إضافة إلى أكثر من 1440 طنًا من المواد البترولية، دعمًا للاحتياجات الأساسية العاجلة داخل القطاع.

وفي سياق متصل، يواصل الهلال الأحمر المصري جهوده الإنسانية على معبر رفح من الجانب المصري، حيث يتولى استقبال وتوديع الدفعة الـ18 من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين، ومرافقتهم لإنهاء إجراءات العبور.

ويقدم الهلال الأحمر حزمة متكاملة من الخدمات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين، تشمل الدعم النفسي للأطفال، وخدمات إعادة الروابط العائلية، وتوزيع وجبات السحور والإفطار، وتوفير الملابس الثقيلة ومستلزمات العناية الشخصية، إلى جانب توزيع «حقيبة العودة» على العائدين إلى القطاع.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بداية الأزمة، حيث لم يتم إغلاق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، مع استمرار حالة التأهب في المراكز اللوجستية المختلفة، ومواصلة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت 800 ألف طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهلال الأحمر المصري غزة معبر رفح

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قبل إطلاقه.. 4 مزايا قد تمنح Galaxy S26 Ultra تفوقا على آيفون 17
أجهزة متنوعة

قبل إطلاقه.. 4 مزايا قد تمنح Galaxy S26 Ultra تفوقا على آيفون 17
"بالتوفيق".. الزوراء العراقي يعلن انهاء التعاقد مع عماد النحاس
رياضة عربية وعالمية

"بالتوفيق".. الزوراء العراقي يعلن انهاء التعاقد مع عماد النحاس
سبائك ذهب وملايين الرشاوى.. إحالة قيادات سابقة بحيي مصر الجديدة والنزهة
حوادث وقضايا

سبائك ذهب وملايين الرشاوى.. إحالة قيادات سابقة بحيي مصر الجديدة والنزهة
إسرائيل غاضبة مما رواه المصريون عن "صحاب الأرض"
دراما و تليفزيون

إسرائيل غاضبة مما رواه المصريون عن "صحاب الأرض"
وفاة إسلام رضا شقيق الفنانة زينة
دراما و تليفزيون

وفاة إسلام رضا شقيق الفنانة زينة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان