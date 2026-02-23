كتب- محمد لطفي:

فجر انتشار مقطع فيديو لمرشد سياحي استخدم "الطباشير" للكتابة والشرح على جدران هرم الملك "أوناس" بمنطقة سقارة الأثرية، حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وتسبب في تصاعد ردود الأفعال ضد هذا الأمر، وفيما يلي نستعرض القصة الكاملة لما حدث.

بدأت القصة عندما اعترض أحد الحضور على قيام المرشد بالكتابة بالطباشير على الأحجار الأثرية داخل هرم أوناس أثناء تقديمه شرحاً لمجموعة من الزوار، وقام بتصوير المرشد والذي لم استخف باعتراضه.

وفي هذا الإطار، اعتبر خبراء الآثار أن هذا الفعل يمثل اعتداء صارخاً على أثر يتجاوز عمره 4 آلاف عام، محذرين من أن المواد الكيميائية الموجودة في "الطباشير" قد تتفاعل مع طبيعة الحجر الجيري والجرانيت، مما يؤدي إلى طمس النقوش الأصلية أو تآكل السطح الأثري مع مرور الوقت.



وأوضحت نقابة المرشدين السياحيين، أنها من أحرص الأشخاص حفاظا علي الأثر وما حدث هو خطأ فردي لا بد من اتخاذ إجراء ضده علي قدر الفعل وما ترتب عليه من ضرر يجب اتخاذ إجراء نقابي ضده.

ولفتت النقابة، أن تصوير الواقعة لتسجيل الخطأ وإثباته ليس خطأ ولكن نشره أو تسهيل نشره علي الملأ يعظم الإساءة، خاصة من جهات وأشخاص يبحثون دائما عن خبر للنشر دون إدراك ما يسببه من ضرر أكبر سواء للمخطئ أو لمهنته ودورها في شرح الآثار للزائرين وتوضيح انتماء المجتمع المصري لآثاره والجهد والتكلفة التي يتحملها للحفاظ عليها.

وأشارت النقابة، إلى أنها ستتخذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرشدين، مع كلا الطرفين وتهيب النقابة بجميع الزملاء تتبع الإجراءات في هذا الشأن وتجنب زيادة المشكلة وتحويلها إلى تراشق وتنافر بين أعضاء المهنة المحترمة.

إجراءات عاجلة

لم تقف إدارة منطقة آثار سقارة، مكتوفة الأيدي أمام ما يحدث، وأحالت المرشد السياحي المتهم بالكتابة على هرم أوناس إلى جهات التحقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وإيقافه عن العمل مؤقتًا.

كما قامت منطقة آثار سقارة ببدء أعمال ترميم الكشط وإعادة الموقع إلى حالته الأصلية.

كما تم مخاطبة الإدارة العامة للمرشدين السياحيين والنقابة لإيقاف المتعدي عن ممارسة عمله مؤقتًا خلال شرحه للزوار على الأثر.

اعتذار متأخر..

يأتي هذا في الوقت الذي تقدم فيه المرشد السياحي باعتذار رسمي عما بدر منه مؤكدا أن ما حدث لم يكن مقصودًا.

وقال إنه عاد للعمل للمرة الأولى منذ أربع سنوات، وأن الحماس الزائد دفعه لارتكاب ما وصفه بـ غلطة شنيعة لا تُغتفر، مضيفًا أنه يكن كل الحب والتقدير للآثار المصرية، ويدافع عنها دائمًا، مشددًا على تحمله المسؤولية الكاملة، واحترامه الكامل لقيمة وأهمية المواقع الأثرية.

القبض على المرشد السياحي المتهم وإحالته للتحقيق..

يأتي هذا فيما أصدرت وزارة الداخلية بيانا أكدت خلاله أن المرشد السياحى "الظاهر بمقطع الفيديو"، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، ومتهم بإتلاف أثر لقيامه بالرسم على الكساء الخارجى لأحد الأهرامات بغرض الشرح لمجموعة من السائحين كانوا برفقته.



وأكد البيان أنه أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

