منال عوض تفتتح الورشة التعريفية للهيئة الدولية لتغير المناخ "IPCC"

كتب : محمد نصار

02:13 م 02/02/2026

افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أعمال الورشة التعريفية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، والذي تنظمه وزارة البيئة من خلال مشروع إعداد الخطة الوطنية للتكيف في مصر بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وصندوق المناخ الأخضر GCF.

جاء ذلك بحضور بارت فاندير هيرك BART Varden Hurk الممثل المشارك للفريق العامل الثاني بالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وتشيتوسي نوجوتشي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والدكتور صابر عثمان رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، ولفيف من العلماء والخبراء وممثلي الوزارات والهيئات المعنية.

