مفتي الجمهورية: تمكين المرأة أحد ركائز مواجهة الفكر المتطرف

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

02:04 م 02/02/2026
    مؤتمر استثمار الخطاب الديني (1)
    مؤتمر استثمار الخطاب الديني (2)
    مؤتمر استثمار الخطاب الديني (3)
    مؤتمر استثمار الخطاب الديني (6)
    مؤتمر استثمار الخطاب الديني (7)
    مؤتمر استثمار الخطاب الديني (5)
    مؤتمر استثمار الخطاب الديني (10)
    مؤتمر استثمار الخطاب الديني (11)
    مؤتمر استثمار الخطاب الديني (12)
    مؤتمر استثمار الخطاب الديني (8)
    مؤتمر استثمار الخطاب الديني (13)
    مؤتمر استثمار الخطاب الديني (9)

تصوير- نادر نبيل:

قال الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، إن تمكين المرأة يمثل أحد أهم مرتكزات مواجهة الفكر المتطرف وبناء مجتمعات متماسكة وقادرة على حماية قيمها.

وشدد خلال اليوم الثاني لمؤتمر "استثمار الخطاب الديني والديني في تعزيز حقوق المرأة"، أن الإسلام قدَّم نموذجًا حضاريًا متقدمًا في إنصاف المرأة وإبراز دورها الفاعل، ومنحها حقوقها كاملة دون انتقاص، مؤكدًا أن تعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك يبدأ من وعي مجتمعي حقيقي بدور المرأة كشريك أصيل في بناء الإنسان وصناعة الاستقرار.

ووجه مفتي الجمهورية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لرعايته مؤتمر تعزيز حقوق المرأة، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

ويشهد اليوم الثاني انعقاد ثلاث جلسات، تتناول الجلسة الأولى آليات مرصد الأزهر لمكافحة التطرف ضد المرأة، وتعزيز قيم احترامها وصون كرامتها، فيما تناقش الجلسة الثانية حماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف، بما في ذلك الموروثات الثقافية والممارسات الضارة، إلى جانب الحماية من العنف السيبراني.

وتُعقد الجلسة الثالثة تحت عنوان «المرأة والتمكين السياسي والقيادة»، حيث تناقش تولي المرأة للمناصب العليا، والمشاركة السياسية، وتكافؤ الفرص في المجال العام، ودور المرأة في السلم والأمن.

ويأتي المؤتمر في إطار الجهود المشتركة لتعزيز مكانة المرأة، ودعم حقوقها، وبناء خطاب ديني وإعلامي واعٍ يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار المجتمعي في دول منظمة التعاون الإسلامي.

نظير عياد مفتي الجمهورية الخطاب الديني تمكين المرأة

