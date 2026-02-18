قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن مرحلة انتخابات مجلس النواب الأخيرة كانت الأطول في تاريخ مصر، مشيرًا إلى وجود جوانب في العملية الانتخابية لا يرغب في التطرق لها علنًا، نتيجة لما حدث بها من تجاوزات ملحوظة.

ماذا قال توفيق عكاشة عن انتخابات مجلس النواب 2025؟

وأضاف "عكاشة" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست أسئلة حرجة، أن معظم الأحزاب في مصر لا تصلح أن تكون أحزابًا حقيقية، مشددًا على أن هذه الأحزاب، التي أطلق عليها اسم "أحزاب الموالاة"، لم تُصنع من قواعد شعبية وإنما من قبل النظام، ما يجعل تأثيرها ضعيفًا على الجمهور.

وأوضح أن بعض الأحزاب القليلة التي ظهرت بقواعد شعبية اندمجت في الموالاة، بينما البقية كلها أحزاب موالية، وهو ما انعكس على العملية الانتخابية وجعلها في المرحلة الأولى "في غاية السوق"، حسب وصفه، بعد أن نشر الرئيس عبد الفتاح السيسي تغريدة على موقع "إكس"، مما أدى إلى تراجع المشاركة في الشارع بنسبة 80%.

وأشار الإعلامي، إلى أن المرحلة الثانية والإعادات التي أصدرتها المحكمة كانت "مهزلة"، مستشهدًا بحالات تغير أرقام الأصوات بشكل غير منطقي، إذ حصل أحد المرشحين على 1200 صوت ثم 13000 بعد الإعادة، وآخر كان لديه 100000 صوت تراجع إلى 8000 بعد الإعادة.

وتابع: أن هذه التجاوزات أضرت بمصداقية العملية الانتخابية أمام العالم، وساهمت في عزوف كثير من المواطنين عن المشاركة، معتبرًا أن البرلمان أصبح "تكميليًا" في نظر المواطن، لا يلعب دورًا حقيقيًا.

وأكد عكاشة أن من شاركوا في الانتخابات كانوا في غالبيتهم من العائلات والأقارب، وليس لديهم نية سياسية حقيقية، بل يسعون للتوافق ضمن العصبات المحلية، وهو ما أدى إلى انخفاض نسب الإقبال في القاهرة والجيزة والمناطق الحضرية بشكل ملحوظ، وغياب التأثير العائلي والعصبي والقبلي. وأضاف: "القضية مش قضية برلمان، الناس كلها النهارده بتقول: النواب اللي فاتوا عملوا لنا حاجة؟ اللي جايين هيعملوا إيه؟".

رأي توفيق عكاشة في تعيين المستشار هشام بدوي رئيسًا لمجلس النواب

وكشف توفيق عكاشة، عن رأيه في تشكيل المجلس، قائلًا: "إن اختيار المستشار هشام بروي رئيسًا للمجلس أمر محترم، لكنه اعتبر أن تعيينه بهذا الشكل يعكس فقدان فلسفة البرلمان الحقيقي، مضيفًا: "المفروض تشكيل هيئة مكتب مجلس النواب يكون بالانتخاب، أي يكون قادم المرشح منتخب تعبيريًا عن إرادة الجماهير، أما النهارده أنا اللي عينته زي ما بعين رئيس الحكومة".

وتطرق الإعلامي توفيق عكاشة، إلى رؤساء اللجان، مشيرًا إلى أنه جلب وزراء سابقين لرئاسة اللجان، معتبرًا أن هذا يشبه "حكومة خلفية"، متسائلًا عن جدوى هذه الخطوة، إذ أن هؤلاء كانوا من المفترض أن يحاسبهم البرلمان كوزراء سابقين على سياساتهم السابقة، متسائلًا: "هل اللجان دي هتقدم سياسات؟ لما كانوا دول وزراء ما عملوش السياسات دي ليه؟".

