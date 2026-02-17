كتب- نشأت حمدي:

طرح المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة بحضور الدكتور خالد هاشم وزير الصناعة، قرارَ حظر بيع أو تأجير المصانع إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ استخراج الرخصة، مطالبًا بتقييم الأثر المترتب على هذا القرار وبيان إيجابياته وسلبياته ومدى تحقيقه الأهداف المرجوة، مع ضرورة إدراجه ضمن أولويات عمل الوزارة خلال المئة يوم الأولى.



وأكد رئيس اللجنة أهمية إجراء مراجعة شاملة وتحديث الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الحالية ومستهدفات رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى عدم تحقق مستهدفات عام 2025 التي كانت تستهدف وصول مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى 15.9%، مرجعًا ذلك إلى تحديات توافر المواد الخام خلال عامَي 2023 و2024.

وطالب شلبي برفع سقف الطموحات لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي لتتجاوز 20% بحلول عام 2030، مؤكدًا أن الزيادة السنوية بنسبة 1% غير كافية لتحقيق نقلة نوعية في القطاع، مع ضرورة عدم الاكتفاء بقياس النجاح بعدد المصانع فقط؛ بل التركيز على جودة الإنتاج والقيمة المضافة وحجم فرص العمل التي توفرها المشروعات الصناعية.



وشدد رئيس اللجنة على أهمية وضع مؤشرات قياس دقيقة وواضحة لتقييم أثر السياسات الصناعية بصورة موضوعية، إلى جانب تحليل مستهدفات الصادرات وعدم الاكتفاء بالوصول إلى رقم 130 مليار دولار بحلول عام 2030، دون النظر إلى نوعية الصادرات، مطالبًا بالتركيز على تصدير منتجات صناعية ذات قيمة مضافة مرتفعة بدلًا من تصدير المواد الخام في صورتها الأولية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم النمو المستدام.