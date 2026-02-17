أكد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، توافر السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان المعظم بأسعار مخفضة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخفيف العبء عن المواطنين وضمان وصول السلع لهم بسهولة وبالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

وأضاف محافظ القاهرة، في بيان اليوم، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة في نشر معارض أهلًا رمضان في كافة الأحياء خاصة المناطق الأكثر احتياجًا، وكذلك أسواق اليوم الواحد، وزيادة المعروض من السلع لضبط الأسعار.

وأوضح محافظ القاهرة، أن المحافظة مستمرة كذلك في إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة ونشرها بجميع مناطق العاصمة، بالإضافة إلى 79 منفذًا لمبادرة محافظة القاهرة "المواطن أولًا" تقدم السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين.

وشدد محافظ القاهرة، على مديرية التموين بتكثيف أعمال الرقابة التموينية والتجارية على كافة السلع وضبط الأسواق وتكثيف الحملات للتصدي لمحتكري السلع الغذائية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما شدد محافظ القاهرة، على مديرية التموين بالتأكد من انتظام العمل بالمخابز وتعديل مواعيد تشغيلها بما يتناسب وشهر رمضان الكريم ومتابعة وفرة البوتاجاز والسلع الأساسية للمواطنين والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات ومتابعة أسعارها والتأكد من الالتزام التام بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة المخالفة.

وطالب محافظ القاهرة، مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري والصحة وجهاز حماية المستهلك وشرطة المرافق ورؤساء الأحياء، بشن حملات مشتركة ليلية ونهارية على الأسواق والمخابز للتأكد من جودة السلع حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، مشددًا على ضرورة تواصل أعمال المتابعة والرقابة على محال الجزارة وثلاجات حفظ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﻭﺍلدﻭﺍﺟﻦ ﻭﺍﻷ‌ﺳﻤﺎﻙ ﻭﻣﺼﺎﻧﻊ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

وأكد عبدالباسط عبدالنعيم، مدير مديرية تموين القاهرة، استمرار عمل غرفة العمليات المركزية بالمديرية يوميًا من الساعة الثانية ظهرًا حتى الساعة الثامنة مساءً، ومن الساعة الثامنة مساءً حتى الثانية عشرة منتصف الليل لتلقي بلاغات المواطنين على أرقام التليفونات (27420019 - 27420025 ـ 27420037 - 27420038) إلى جانب إنشاء غرف عمليات فرعية بإدارات التموين بالأحياء.

وأشار إلى أنه سيتم طرح كامل حصة المحافظة من الدقيق البلدي 87% المخصصة لتشغيل المخابز البلدية البالغ عددها 2028 مخبزًا بالمحافظة سواء القطاع العام أو القطاع الخاص وللأغراض الأخرى لتلبية احتياجات المواطنين في شهر رمضان.

وأكد مدير مديرية التموين، أن المديرية تقوم على مدار الساعة بمتابعة كافة المنافذ التى تقوم بتوزيع السلع والخضروات بداية من مناسبة الكميات المطروحة والنوعية ومصدرها ومدى الصلاحية ومطابقة المواصفات والالتزام بالبيع بالأسعار المعلن عنها ومراقبة توزيعها للمواطنين.

وأكد مدير المديرية، أنه تم طرح كميات كبيرة من الدقيق والسكر الحر وسكر الماكينة والسكر البودرة والأرز والمكرونة من خلال منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وشركة الأهرام للمجمعات.

كما تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بطرح كميات كبيرة من اللحوم المستوردة لسد احتياجات المواطنين حيث تباع بأسعار مخفضة عن الأسواق، بجانب طرح كميات كبيرة من اللحوم البلدية الطازجة بأسعار تقل عن أسعار القطاع الخاص.

وأشار مدير المديرية، إلى أنه سيتم الاعتماد على المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع لضبط أسعار الخضر والفاكهة خلال الشهر الكريم وإحداث التوازن السعري حيث سيتم عرض الخضر والفاكهة بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق مع عمل عروض على بعض السلع الاستراتيجية لتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى تواجد منافذ البيع المتحركة بالميادين العامة والتي تتبع الشركة القابضة ووزارة الزراعة لبيع اللحوم الطازجة والمجمدة بالإضافة للسلع الغذائية الأخرى كالأسماك، بجانب الشوادر التابعة للمحافظة في مناطق القاهرة الأربع.

وأضاف مدير المديرية، أنه سيتم زيادة حصة المحافظة من البوتاجاز خلال شهر رمضان بنسبة 10% مع وجود مفتش مقيم بمستودعات البوتاجاز الرئيسية للإشراف على التوزيع وتسليم حصص شباب الخريجين وتكليف مديري الإدارات بتكثيف الحملات على الباعة الجائلين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم حرصًا على توفير هذه السلعة المهمة بالسعر الرسمي مع التنسيق مع شركة بوتجاسكو وبتروجاس بطرح أي كميات من أسطوانات البوتاجاز المنزلية من الاحتياطي الاستراتيجي بأي منطقة يحدث بها اختناق في الكميات المسلمة للمستودعات مع وجود مجموعة عمل بمحطة التعبئة لمتابعة الإنتاج والتوزيع.

