تعاون ثقافي وإعلامي مشترك بين "الثقافة" واتحاد التليفزيونات الإسلامية

كتب- أحمد السعداوي:

11:04 ص 17/02/2026

وزيرة الثقافة تستقبل الدكتور عمرو الليثي

استقبلت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، بمقر وزارة الثقافة المصرية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبَين في مختلف المجالات الثقافية والإعلامية.

وتناول اللقاء آليات تفعيل بروتوكول التعاون؛ خصوصًا في مجالات الإنتاج الفني، والتدريب، والأنشطة الأكاديمية، وإنتاج الأفلام التسجيلية، ونشر الفنون والثقافة المصرية دوليًّا، بما يُسهم في دعم الصناعات الثقافية والإبداعية، وتنمية الكوادر، وإطلاق مشروعات فنية مشتركة ذات مستوى متميز، وتعزيز الحضور الثقافي والفني المصري على الساحة الدولية.

وأكدت الدكتورة جيهان زكي أن التعاون مع اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي يمثل خطوة مهمة لتعزيز حضور الثقافة المصرية دوليًّا، ودعم قوة مصر الناعمة، وترسيخ قيم الحوار والتواصل الحضاري بين الشعوب، مشيرةً إلى حرص الوزارة على توسيع مجالات الشراكة بما يحقق مردودًا ملموسًا ومستدامًا على الساحة الثقافية.

وأعرب الليثي عن اعتزازه بالتعاون مع وزارة الثقافة، مؤكدًا التزام الاتحاد بدعم المشروعات المشتركة مع مصر، وتعزيز التبادل الثقافي والإعلامي بين دول منظمة التعاون الإسلامي، بما يُسهم في إبراز الإبداع العربي والإسلامي إقليميًّا ودوليًّا، متمنيًا لوزيرة الثقافة التوفيق في مهام منصبها.

وزيرة الثقافة جيهان زكي عمرو الليثي

