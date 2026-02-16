إعلان

وزير الأوقاف: الرئيس السيسي يُكرم الفائزين في "دولة التلاوة" باحتفالية ليلة القدر

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

01:51 م 16/02/2026

الدكتور أسامة الأزهري

قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إن احتفالية ختام برنامج "دولة التلاوة" هذا العام تكتسب أهمية خاصة، حيث يتفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم الفائزين والمتميزين من حفظة وقراء القرآن الكريم، وذلك خلال احتفالية ليلة القدر في السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك.

وأوضح الوزير، في مؤتمر صحفي بمسجد مصر بالعاصمة الجديدة، الاثنين، أن هذا التكريم يعكس اهتمام القيادة السياسية بأهل القرآن الكريم، وحرص الدولة على دعم الموهوبين والمبدعين في مجال التلاوة والحفظ، تقديرًا لمكانة القرآن الكريم وأثره في بناء الوعي وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية.

وأضاف أن رعاية الرئيس لهذه المناسبة تمثل رسالة تقدير وتشجيع لكل أبناء مصر من حفظة كتاب الله، وتؤكد استمرار دعم الدولة للمبادرات التي تعزز الهوية الدينية الوسطية وتبرز ريادة مصر في خدمة القرآن الكريم على المستويين الإقليمي والدولي.

أسامة الأزهري وزير الأوقاف دولة التلاوة ليلة القدر

بالأسماء.. تفاصيل حركة المحافظين الجديدة
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر