تنقل بين 3 محافظات.. مَن هو أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟

أدى الدكتور أحمد الأنصاري، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، محافظًا للجيزة خلفًا للمهندس عادل النجار، في التشكيل الجديد لحركة المحافظين.

وكان الأنصاري، قد عُين محافظًا لسوهاج في أغسطس 2018، ضمن حركة المحافظين آنذاك، قبل أن ينتقل لاحقًا لتولي مهام محافظ الفيوم عام 2019 خلفًا للواء عصام سعد.

واستمر الأنصاري محافظًا للفيوم لمدة 5 سنوات منذ 2019 حتى الآن، وذلك بعد أن جدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثقة فيه عام 2024.

تخرج الأنصاري في كلية الطب عام 2001، حيث بدأ مسيرته المهنية بالعمل في خدمات نقل الدم لمدة ست سنوات، قبل أن يُبتعث في عام 2007 ضمن بعثة تابعة لوزارة الصحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وحصل "الأنصاري"، خلال فترة البعثة، على درجة الماجستير في إدارة الأعمال وإدارة النظم الصحية، في خطوة عززت خبراته الإدارية إلى جانب خلفيته الطبية، كما واصل العمل في مجالات مرتبطة بخدمات الإسعاف عقب عودته.

وتم تكليفه في عام 2010، بالمشاركة في تطوير منظومة المجالس الطبية المتخصصة، في إطار مواجهة التحديات المرتبطة بملف العلاج على نفقة الدولة، وتولى في الفترة نفسها مهام مساعد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، بالتوازي مع عمله في المجالس الطبية.

وحصلت هيئة الإسعاف خلال فترة عمله بها، على جائزة الصحة العربية، تقديرًا لجهود التطوير ورفع كفاءة الخدمة.

وتدرج "الأنصاري"، في المناصب القيادية، حيث تم تعيينه رئيسًا لهيئة الإسعاف المصرية في سبتمبر 2013، واستمر في قيادة الهيئة لعدة سنوات، شهدت تطويرًا في الأداء والخدمات المقدمة، وكما أُسند إليه ملف إدارة مشروع إنهاء قوائم انتظار مرضى الحالات الحرجة والتدخلات الطبية العاجلة، وهو المشروع الذي حقق نتائج ملموسة في تقليص فترات الانتظار وتحسين مستوى الخدمات العلاجية، وترأس كذلك البعثة الطبية المصرية للحج بعد أربع سنوات من توليه رئاسة الهيئة، في إطار الاستفادة من خبراته الإدارية والطبية.

اقرأ أيضاً:

طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: انخفاض الحرارة وأمطار ونشاط رياح

كيف أعادت المدينة المنورة إحياء مسار الهجرة تفاعليًا؟

"الحرية المصري": تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية يعكس انحياز الرئيس للفئات الأولى بالرعاية