وزارة الدولة للإعلام: اجتماع مع رؤساء الهيئات الإعلامية للتنسيق وتكامل الأدوار

كتب : محمد عبدالناصر

07:05 م 15/02/2026

الدكتور ضياء رشوان

أعلن الكاتب الصحفي ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، عن عقد بعد غد الثلاثاء، اجتماعًا مع رؤساء الهيئات الإعلامية.

ويضم الاجتماع، كلاً من: المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

ويتناول الاجتماع مناقشة سبل التعاون المشترك بين الجهات الأربع، وتنسيق الجهود في مجال الأداء المؤسسي، طبقاً لنطاق عمل كل منها، في ضوء التكليفات المسندة إلى وزارة الدولة للإعلام، واختصاصات كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، الواردة في مواد الدستور، والقوانين الخاصة بكل من هذه الهيئات.

ضياء رشوان رؤساء الهيئات الإعلامية وزارة الدولة للإعلام

