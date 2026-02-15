إعلان

وزير العمل يطلق مشروع "دعم الشباب المصري الماهر"

كتب : محمد أبو بكر

04:56 م 15/02/2026 تعديل في 04:57 م

حسن رداد، وزير العمل

شهد حسن رداد، وزير العمل، اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، الاجتماع الخاص بإطلاق مشروع "دعم الشباب المصري الماهر"، الذي يُنفذ بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، في إطار جهود الدولة لتمكين الشباب وبناء قدراتهم المهنية والفنية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أن المشروع يعكس رؤية الدولة في الاستثمار في الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للتنمية، مشددًا على أن التدريب المهني واكتساب المهارات الملائمة لسوق العمل يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز فرص التشغيل والعمل اللائق، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال والإنتاج.

وأشار "رداد"، إلى أن المشروع يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن بناء القدرات البشرية يعد أعظم عائد تنموي يمكن أن تحققه الدول، وأن تنفيذ المشروع يتسق مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أكدت على أن التدريب من أجل التشغيل خيار استراتيجي لا غنى عنه لسد احتياجات سوق العمل داخليًا وخارجيًا، وإعداد كوادر قادرة على المنافسة والإبداع.

وأوضح الوزير، أن المشروع يهدف إلى تحقيق تحول نوعي في سوق العمل المصري من خلال تحديث دليل التصنيف المهني ومواءمته مع المعايير الدولية، إلى جانب تفعيل شراكات لتبادل الخبرات بين مراكز التدريب المصرية ونظيراتها الأوروبية، بما يساهم في بناء نظام تدريب مرن ومتطور يقلص الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

واختتم "رداد"، الاجتماع بالتأكيد على أهمية وضع خطة زمنية واضحة بمؤشرات أداء محددة لضمان التنفيذ الفعلي وتحقيق الأهداف المرجوة، مؤكدًا أن التعاون الدولي والشراكات الذكية تمثل أحد أهم مسارات التنمية المستدامة وبناء مستقبل يليق بطموحات شباب مصر.

حسن رداد العاصمة الجديدة الاتحاد الأوروبي

