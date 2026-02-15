إعلان

نائب بالشيوخ: أشكر الوزير هاني فوزي.. ورئيس المجلس يرد : مين هاني؟

كتب : نشأت حمدي

03:59 م 15/02/2026 تعديل في 05:38 م

مجلس الشيوخ

كتب- نشأت حمدي:

وجه النائب محمد عبدالعليم الضبعاوي، عضو مجلس الشيوخ، الشكر إلى وزير شئون المجالس النيابية السابق، المستشار محمود فوزي، على جهوده السابقة في دعم التواصل بين الحكومة والبرلمان وتعزيز التنسيق التشريعي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار عصام فريد ،لمناقشة الخطة القومية للحكومة في مواجهة مرض الاورام، ذلك بحضور وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار.

وحدث التباس في ذكر أسم الوزير الحالي، حيث قال "المستشار هاني فوزي" بدلًا من الأسم الصحيح، المستشار هاني حنا عازر، مما أثار رد فعل رئيس المجلس، ورد المستشار عصام فريد على الخطأ بشكل مباشر قائلاً: "مين هاني فوزي؟".

مجلس الشيوخ محمود فوزي عصام فريد

