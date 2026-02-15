الأوقاف: تجهيز 100 طن لحوم و200 ألف شنطة سلع غذائية في رمضان

بدأت وزارة الأوقاف، من خلال مشروع صكوك الأضاحي والإطعام، في تجهيز 100 طن من لحوم الأوقاف، إلى جانب 200 ألف شنطة سلع غذائية بإجمالي 1000 طن من السلع الغذائية، تمهيدًا لتوزيعها على المديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك إطار الاستعداد لشهر رمضان المبارك 1447هـ / 2026م، وبالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدّة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.

كما يأتي هذا التحرك في سياق توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتكامل مع مؤسسات الدولة المعنية بتوفير الدعم اللازم للأسر الأولى بالرعاية، بما يضمن وصول اللحوم الطازجة والسلع الغذائية إلى المستحقين بكل عزة وكرامة خلال الشهر الفضيل.

