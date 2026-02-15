نائب بالشيوخ يطالب بتصنيع أدوية السرطان محليًا

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، خلال مناقشة طلب الاستيضاح بشأن سياسة الحكومة في تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة، أن هذه المنظومة تمثل طوق نجاة لملايين المواطنين غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج، مشيرًا إلى ضرورة إعادة النظر في الآليات الحالية لضمان كفاءتها وعدالتها.

وقال الجندي، إن تأخر إصدار قرارات العلاج وبطء الإجراءات، بالإضافة إلى عدم كفاية المخصصات المالية، يثقل كاهل المرضى ويهدد حياتهم، مطالبًا بعرض أرقام فعلية وبتوفير مركز إشعاعي على الأقل في كل محافظة.

وأوضح أن الدولة أصدرت خلال عام 2025 نحو 4 ملايين قرار علاج استفاد منها 2.8 مليون مواطن بتكلفة 30.8 مليار جنيه، وهو رقم لا يكفي لتغطية احتياجات المرضى غير القادرين، ما يستلزم تحديث قيم قرارات العلاج بشكل دوري وفق التضخم والأسعار الفعلية للأدوية والخدمات الصحية.

وأشار الجندي إلى عدة محاور لضمان كفاءة واستدامة المنظومة، منها: الإسراع بالتحول الرقمي الكامل لإصدار قرارات العلاج وتقليل زمن الإجراءات، وإنشاء نظام تسعير مرن يواكب التغيرات في تكلفة الخدمات الصحية، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لتصل لا تقل عن 100 مليار جنيه سنويًا، مع مرونة في الزيادة عند ارتفاع عدد الحالات، ووضع آليات رقابية دورية لضمان كفاءة الإنفاق ومحاسبة أي تقصير أو تلاعب، والتوسع في عدد المستشفيات الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة لتخفيف الضغط على المستشفيات المركزية.

كما أشار إلى أهمية إنشاء قاعدة بيانات رقمية وطنية للمرضى غير القادرين لتسريع اتخاذ القرارات ومتابعة الحالات.

وفيما يخص الخطة القومية لمكافحة الأورام، شدد الجندي على أن السرطان لم يعد تحديًا صحيًا فقط، بل قضية تنموية وإنسانية تمس الأمن القومي الصحي، مؤكدًا ضرورة الانتقال من منطق العلاج إلى الوقاية والكشف المبكر، والتوسع في مراكز العلاج بالمحافظات، وربط السجل القومي للأورام رقميًا بكافة المستشفيات الحكومية والخاصة.

كما طالب بزيادة مخصصات البحث العلمي، وتعزيز الشراكات مع الجامعات والمراكز الدولية، والتوسع في التصنيع المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب إطلاق حملة قومية موسعة للكشف المبكر عن الأورام وتوعية المواطنين بأساليب الوقاية، لتقليل معدلات الإصابة والوفيات وتحسين جودة حياة المصريين.

