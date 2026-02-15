إعلان

ماسبيرو 2026.. "حكايات نعينع" على شاشة التليفزيون المصري في رمضان

كتب : أحمد الجندي

03:56 م 15/02/2026 تعديل في 05:18 م

أحمد المسلماني ومحمد إبراهيم الجوهري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تستعد القناة الأولى بالتليفزيون المصري لعرض برنامج "حكايات نعينع" خلال النصف الأول من شهر رمضان، حيث يُعرض على مدار 15 حلقة، يقدمها القارئ الدكتور أحمد نعينع، ليشارك المشاهدين حكاياته ومشاهداته ولقاءاته على مدار سنوات عطائه.

وقال محمد إبراهيم الجوهري، رئيس التليفزيون، إن حلقات البرنامج مليئة بالسير والحكايات الشيقة، وتشمل قراءةً في شخصيات وأحداث كان الدكتور نعينع شاهداً عليها، مما يضفي طابعاً تاريخياً ومعرفياً للبرنامج.

ولد الدكتور أحمد نعينع عام 1954 في مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، ودرس المرحلة الابتدائية والإعدادية في مطوبس، قبل أن يحصل على الشهادة الثانوية من مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، ويلتحق بعد ذلك بكلية الطب جامعة الإسكندرية، ويعمل لاحقاً بالمستشفى الجامعي.

حفظ نعينع القرآن الكريم في سن الثامنة، وتعلم التجويد على يد الشيخ أحمد الشوا، وأتقن القراءات العشر خلال سنوات دراسته الجامعية. كما زار العديد من الدول العربية والإسلامية والأوروبية، من بينها ماليزيا وإندونيسيا وبروناي وباكستان وإيران والهند وأمريكا وكندا، وعدد من الدول الأوروبية.

وفي عام 1985، فاز نعينع بالمركز الأول في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم التي أقيمت في نيودلهي، عاصمة الهند.

وكان أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قد استقبل الدكتور نعينع قبيل تصوير البرنامج، معرباً عن سعادته بإطلالته على شاشة التليفزيون المصري، وقال: "بعد أن عرفه المشاهدون قارئاً كبيراً على مدار عقود، يراه اليوم متحدثاً بليغاً وحكاءً من طراز رفيع."

اقرأ أيضًا:

وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم قطار بسيارة نقل

زيادة دخول الموظفين وصرف فبراير قبل رمضان.. أبرز إجراءات الحزمة الاجتماعية

التضامن: توزيع 60 مليون وجبة خلال شهر رمضان

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التليفزيون المصري شهر رمضان برنامج حكايات نعينع محمد إبراهيم الجوهري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رمضان أربعاء أم خميس ولو اختلفت الدول كيف نلتمس ليلة القدر؟.. الشيخ أحمد
جنة الصائم

رمضان أربعاء أم خميس ولو اختلفت الدول كيف نلتمس ليلة القدر؟.. الشيخ أحمد
"لا نقتل فحسب بل نغتصب النساء".. تصريحات جندي إسرائيلي بغزة تثير غضبًا
شئون عربية و دولية

"لا نقتل فحسب بل نغتصب النساء".. تصريحات جندي إسرائيلي بغزة تثير غضبًا
الفخ الروسي 2.. رحلة عرابة التجنيد في القاهرة
حكايات الناس

الفخ الروسي 2.. رحلة عرابة التجنيد في القاهرة
انخفاض سعر الفائدة 1% على وديعة البنك المركزي الأسبوعية
أخبار البنوك

انخفاض سعر الفائدة 1% على وديعة البنك المركزي الأسبوعية
ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء
أخبار البنوك

ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

من الفرخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة
رسميًا.. 7 دول تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان 2026
ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه
ارتدوا الكمامات.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال رمضان 2026 عبر 7 لجان بالمحافظات