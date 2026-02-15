ماسبيرو 2026.. "حكايات نعينع" على شاشة التليفزيون المصري في رمضان

تستعد القناة الأولى بالتليفزيون المصري لعرض برنامج "حكايات نعينع" خلال النصف الأول من شهر رمضان، حيث يُعرض على مدار 15 حلقة، يقدمها القارئ الدكتور أحمد نعينع، ليشارك المشاهدين حكاياته ومشاهداته ولقاءاته على مدار سنوات عطائه.

وقال محمد إبراهيم الجوهري، رئيس التليفزيون، إن حلقات البرنامج مليئة بالسير والحكايات الشيقة، وتشمل قراءةً في شخصيات وأحداث كان الدكتور نعينع شاهداً عليها، مما يضفي طابعاً تاريخياً ومعرفياً للبرنامج.

ولد الدكتور أحمد نعينع عام 1954 في مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، ودرس المرحلة الابتدائية والإعدادية في مطوبس، قبل أن يحصل على الشهادة الثانوية من مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، ويلتحق بعد ذلك بكلية الطب جامعة الإسكندرية، ويعمل لاحقاً بالمستشفى الجامعي.

حفظ نعينع القرآن الكريم في سن الثامنة، وتعلم التجويد على يد الشيخ أحمد الشوا، وأتقن القراءات العشر خلال سنوات دراسته الجامعية. كما زار العديد من الدول العربية والإسلامية والأوروبية، من بينها ماليزيا وإندونيسيا وبروناي وباكستان وإيران والهند وأمريكا وكندا، وعدد من الدول الأوروبية.

وفي عام 1985، فاز نعينع بالمركز الأول في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم التي أقيمت في نيودلهي، عاصمة الهند.

وكان أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قد استقبل الدكتور نعينع قبيل تصوير البرنامج، معرباً عن سعادته بإطلالته على شاشة التليفزيون المصري، وقال: "بعد أن عرفه المشاهدون قارئاً كبيراً على مدار عقود، يراه اليوم متحدثاً بليغاً وحكاءً من طراز رفيع."

