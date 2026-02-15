إعلان

ياسر جلال: حياة آلاف المرضى تعتمد على قرار العلاج على نفقة الدولة

كتب : نشأت حمدي

04:05 م 15/02/2026

النائب ياسر جلال

أكد النائب ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ، أن ملف العلاج على نفقة الدولة يمثل قضية بالغة الأهمية، مشددًا على أنه ليس مجرد قرار إداري أو ورقة رسمية، بل أمل في الحياة لآلاف المرضى والتزام دستوري على الدولة وفقًا لنص المادة (18) من الدستور التي تكفل الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة.

وأشار "جلال"، خلال كلمته بالمجلس، إلى أن إصدار قرارات العلاج قد يكون سهلاً إداريًا، إلا أن قوائم الانتظار الطويلة لتلقي الخدمة العلاجية تؤخر حصول المرضى على الرعاية في التوقيت المناسب، مما يزيد من معاناتهم.

وطالب النائب بضرورة تحقيق تنسيق كامل بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية لضمان تكامل الخدمات وسرعة الاستجابة، مؤكدًا أهمية وجود رؤية واضحة لإدارة الموارد الصحية بكفاءة أعلى.

كما شدد على أن الدولة يجب أن تتبنى سياسة واضحة لدعم وتوطين إنتاج الدواء البديل، بما يساهم في خفض التكلفة وضمان استدامة توفير العلاج للمرضى، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع أسعار الأدوية.

وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم قطار بسيارة نقل

زيادة دخول الموظفين وصرف فبراير قبل رمضان.. أبرز إجراءات الحزمة الاجتماعية

التضامن: توزيع 60 مليون وجبة خلال شهر رمضان

ياسر جلال مجلس الشيوخ ملف العلاج على نفقة الدولة وزارة الصحة المستشفيات الجامعية

