مدبولي: زيادة الحد الأدنى للأجور هذا العام لها أهمية قصوى وستشمل القطاع الخاص

كتب : أحمد الجندي

02:36 م 15/02/2026

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن رفع الحد الأدنى للأجور هذا العام يحظى بأهمية قصوى.

وأوضح أن الحكومة كانت قد قررت رفع الحد الأدنى إلى 7 آلاف جنيه، مع استعداد لطرح زيادة إضافية سيتم الإعلان عنها خلال شهر رمضان بعد عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الزيادة ستُطبق لاحقًا على القطاع الخاص بمجرد توفر المساحة المالية، مؤكدًا أن طموح الحكومة هذا العام هو أن تكون الزيادة جيدة وملموسة بما يعزز القدرة الشرائية للموظفين ويحسن مستوى المعيشة.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص عبد الفتاح السيسي

