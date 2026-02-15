وزير المالية: 15 مليار جنيه لإنهاء 1000 مشروع ضمن "حياة كريمة"

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة تمضي بخطى جيدة في تطبيق التأمين الصحي الشامل في خمس محافظات، وإنه تم تسريع دخول محافظة المنيا ضمن المنظومة اعتبارًا من أبريل الحالي، بدلًا من السنة القادمة، عبر تخصيص 3 مليارات جنيه إضافية لهذا الغرض، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ ليس مرتبطًا بالموازنة العامة أو الحزمة الاجتماعية أو قطاعات الصحة والتعليم، وإنما يركز على مصالح المواطنين مباشرة.

وأضاف الوزير أن مشروع "حياة كريمة" يشمل حاليًّا نحو 1000 مشروع في القرى على وشك الانتهاء، وأن الحكومة خصصت 15 مليار جنيه لتسريع استكمال هذه المشروعات خلال الأسابيع المقبلة، بهدف توفير خدمات أفضل لأكبر عدد من المواطنين قبل وضع الموازنة الجديدة.

وأكد كجوك أن قطاع الزراعة والفلاحين يمثل شريحة مهمة جدًّا، مشيرًا إلى تخصيص 4 مليارات جنيه إضافية لدعم موسم القمح، ما يعزز ربحية الفلاحين ويضمن توفير كمية أكبر من القمح للسوق المحلية، موضحًا أن مصر وصلت العام الماضي إلى إنتاج 4 ملايين طن قمح، مع تطلع الحكومة لزيادة الإنتاج هذا العام لتحقيق اكتفاء محلي أكبر.

وأشار وزير المالية إلى أن هذه الإجراءات تعكس حرص الدولة على دعم المواطنين والفئات المستهدفة بشكل مباشر، عبر توفير التمويل اللازم خارج الموازنة التقليدية؛ لضمان سرعة الإنجاز والاستفادة القصوى من المشروعات والموارد.