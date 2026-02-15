رئيس "الشيوخ" عن التعديل الوزاري: تداول المسؤولية هو سُنة العمل العام

وجه المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، رسالة تهنئة إلى الوزراء الجدد في التعديل الوزاري الأخير.

وقال "فريد"، في كلمته بالجلسة العامة للمجلس: يُسعدني باسمي واسمكم أن أتقدم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات إلى الوزراء الجدد، بمناسبة توليهم مسؤولياتهم الوطنية، كما أبارك تجديد الثقة في الوزراء الذين استمروا في مواقعهم تحت رئاسة الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، راجين المولى عز وجل لهم جميعًا كل التوفيق والسداد في أداء مهامهم، وأن يسهموا بجهودهم وخبراتهم في دفع مسيرة العمل الوطني، وتحقيق ما تصبو إليه تطلعات الشعب المصري، في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كما توجه بخالص الشكر والتقدير إلى الوزراء الذين أنهوا مهامهم، ونثمن ما بذلوه من جهد وعطاء خلال فترة توليهم المسؤولية، وما قدموه من إسهامات في خدمة الوطن وتعزيز مؤسساته.

وتابع: وفي مقام العرفان؛ لا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي السابق، فقد كان له دور محوري بارز، سطرته صفحات مضابط جلسات المجلس واجتماعات لجانه، كما تشهد له قاعة المجلس على ما بذله من جهود وطنية مخلصة، لتعزيز مسار الحوار المشترك بين أعضاء المجلس والحكومة، ونتمنى لسيادته التوفيق والسداد في مسيرته العملية لخدمة وطننا الحبيب.

وواصل رئيس مجلس الشيوخ: وفي مقام الإجلال؛ نرحب اليوم تحت قبة مجلس الشيوخ بالمستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، وإن اختياره لتولي مهام هذه المسؤولية هو اختيار مستحق نابع من الثقة الكبيرة في شخصه الكريم، وتتويج لمسيرة وطنية مشرفة، وكلنا ثقة في أن التعاون بين المجلس والحكومة سيشهد بجهوده مرحلة جديدة من الأداء الفعال والمستنير، ونتمنى لسيادته كل التوفيق والسداد في أداء مهامه الوطنية الجليلة.

وأكد أن تداول المسؤولية، هو سُنة العمل العام، وجوهر الديمقراطية الحديثة، وعلى ذلك؛ فإننا نتمنى للجميع دوام النجاح والتوفيق، وأن يظل الجامع المشترك لنا جميعًا، أيًا كانت المواقع والمسؤوليات، هو خدمة الوطن والمواطن.

