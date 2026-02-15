تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.. متحدث الوزراء: حزمة حماية اجتماعية جديدة سيتم الإعلان عنها غدًا

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، سيتم الإعلان عنها غدًا الأحد خلال مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وفي ضوء الاجتماع الأخير الذي تناول تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

ده بالمزاج مش عرض وطلب.. تامر أمين يعلق على إحالة سماسرة الدواجن للمحاكمة الجنائية

أشاد الإعلامي تامر أمين، بقرار إحالة المتهمين من سماسرة الدواجن إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الاحتكار السعري لسلعة الدواجن والتلاعب في أسعار السوق لخدمة أرباحهم الشخصية

وأكد أمين خلال برنامجه "آخر النهار" على فضائية "النهار"، أن المشكلة ليست في قلة المعروض أو في المنتجين، بل تعود إلى مجموعة من السماسرة يحتكرون توريد وشراء الفراخ من المنتجين وتوزيعها على السوق بالأسعار التي يريدونها، واصفًا ذلك بـ"الاحتكار بعينه.. ده بالمزاج مش عرض وطلب"، مشيرًا إلى أن عدد هؤلاء السماسرة لا يتجاوز 30 إلى 40 شخصًا يتحكمون في السوق بالاتفاق السعري فيما بينهم.

أحمد موسى: ممارسات احتكارية لسماسرة وراء الارتفاعات غير المنطقية للدواجن

شن الإعلامي أحمد موسى هجومًا لاذعًا على المتورطين في الأزمة الأخيرة لأسعار الدواجن، واصفاً إياهم بـ"مصاصي دماء الشعب"، مؤكدًا أن مجموعة من السماسرة هم المحرك الرئيسي وراء الارتفاعات غير المنطقية التي ضربت الأسواق مؤخراً.

وقال "موسى"، خلال برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن التحركات التي اتخذتها النيابة العامة تستحق كل التقدير، خاصة بعد إحالة المتهمين بممارسات احتكارية في سوق الدواجن إلى المحاكمة، مشدداً على أن الدولة لن تتهاون مع من يتلاعب بقوت المصريين.

زيادة المرتبات وبند خاص للمعاشات.. موسى يكشف ملامح حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

استعرض الإعلامي أحمد موسى، ملامح حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، مؤكدًا أن رئيس الوزراء سيعلن تفاصيلها الكاملة غدًا في مؤتمر صحفي موسع.

وأشار موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أن الرئيس السيسي أصدر تكليفات مباشرة للحكومة بإقرار زيادة في مرتبات الموظفين، على أن يتم تفعيلها رسميًا بدءًا من شهر يوليو المقبل، في خطوة تهدف إلى تحسين دخل العاملين بالدولة وتعزيز قدرتهم الشرائية.

التعليم: دراسة مد التعليم الإلزامي إلى 13 سنة ضمن المنظومة الجديدة

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزير استعرض أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مقترحًا بمد سنوات التعليم الإلزامي من 12 إلى 13 سنة، بحيث تتضمن المنظومة التعليمية سنة دراسية واحدة لمرحلة رياض الأطفال ضمن نطاق التعليم الإلزامي.