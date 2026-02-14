إعلان

السيسي يطلع على تطورات مفاوضات صندوق النقد وجهود خفض المديونية

كتب : محمد نصار

02:31 م 14/02/2026

السيسي يطلع على تطورات مفاوضات صندوق النقد وجهود

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.

واستعرض وزير المالية، خلال الاجتماع، تطورات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وجهود خفض معدلات مديونية أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي باعتبارها أولوية وطنية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ استراتيجية إدارة الدين، وتطورات الأداء المالي والاقتصادي، وخطط تعزيز ثقة المستثمرين ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.


عبدالفتاح السيسي مصطفى مدبولي مجلس الوزراء أحمد كجوك وزير المالية صندوق النقد

