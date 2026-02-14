إعلان

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن مرتبات شهر فبراير

كتب : محمد أبو بكر

02:26 م 14/02/2026

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة، بأهمية صرف مرتبات شهر فبراير الجاري لموظفي الدولة خلال الأسبوع الحالي وقبل حلول الشهر الفضيل.

جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

