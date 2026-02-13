مصر الخير" تواصل تعبئة كراتين المواد الغذائية ضمن حملتها "إفطار صائم"

واصلت مؤسسة "مصر الخير"، تعبئة كراتين المواد الغذائية ضمن حملة " إفطار صائم" للعام الرابع عشر على التوالي ، تمهيداً لتوزيعها على المستحقين طوال أيام الشهر الكريم .

وبحسب البيان قالت الدكتورة حنان الدرباشي رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بمؤسسة مصر الخير، إن حملة إفطار صائم لا تقتصر فقط على تقديم المساعدات الغذائية فقط، بل تمتد أيضا لتحقيق هدف تعزيز التكافل الاجتماعي والدعم المجتمعي، ويسهم في حراك اقتصادي داخل المجتمع من خلال التعاون مع الجمعيات القاعدية او التعامل المباشر من مكاتب مصر الخير المنتشرة في أكثر من 15 محافظة مما يحدث حالة من التنمية المجتمعية الشاملة بالإضافة لخلق روابط دعم بين المتبرعين والأسر المستحقة.

وأوضحت الدرباشي أن حملة إفطار صائم تعتبر من أكبر الحملات الخيرية الرمضانية المنتظمة في مصر والتي تستهدف ملايين الصائمين بمختلف محافظات الجمهورية وبالأخص المحافظات والمناطق الأكثر احتياجا.

وأضافت الدكتورة حنان الدرباشي، أن حملة إفطار صائم تضم عدة منتجات تتكفل المؤسسة بتوزيعها على المستحقين وفق قواعد البيانات، كما تتيح المؤسسة للمتبرع خدمة الاستلام بنفسه، وأولى هذه المنتجات "كرتونة الخير" و"كرتونة الستر" و"سند العيلة" و"كارت الخير" فضلا عن الوجبات الغذائية ووجبة لمة العيلة، وخيمة إفطار صائمين لمدة شهر، وخيمة إفطار وسحور لمدة شهر، ووجبة إفطار وسحور داخل الخيام الرمضانية التي بلغت حتى الآن ٧٧ خيمة ، وإفطار مسافر، وإفطار قرية، وسيارة خيرك زاد، وزكاة الفطر، وكارت ملابس العيد. مما يحدث حالة من التنمية المجتمعية والإنسانية الشاملة.

وأكدت الدرباشي أن نجاح مؤسسة مصر الخير يأتي بدعم شركاء النجاح والحكومة والمتبرعين ومنظمات المجتمع المدني الشريكة، وأن المؤسسة تستهدف هذا العام الوصول لملايين أكثر من الصائمين.