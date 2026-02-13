إعلان

5 نصائح عاجلة من "الصحة" لحماية مرضى الجيوب الأنفية من التقلبات الجوية

كتب : أحمد العش

02:44 م 13/02/2026

وزارة الصحة والسكان

حذرت وزارة الصحة والسكان، مرضى الجيوب الأنفية من التأثر بالتقلبات الجوية، التي تشهدها البلاد اليوم الجمعة، مؤكدة أهمية اتباع مجموعة من الإجراءات الوقائية لتقليل الأعراض وتحسين جودة الحياة.

وأوضحت "الوزارة" في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة والرطوبة قد تؤدي إلى زيادة الالتهابات والإفرازات الأنفية لدى المرضى.

وأشارت "الصحة" إلى أن غسل الأنف بانتظام باستخدام محلول ملحي أو البخاخات الأنفية يعد من أكثر الطرق فعالية لتقليل الإفرازات وتهدئة التهيج، كما أوصت بالتخلص من مسببات الحساسية والمواد المهيجة للأنف، مثل الغبار والدخان وبعض المواد الكيميائية المنزلية.

ولفتت إلى أهمية شرب كمية كافية من المياه يوميًا للحفاظ على رطوبة الجسم والمساعدة في تخفيف أعراض الجيوب الأنفية، كما يمكن وضع كمادات دافئة على الوجه لتقليل الألم وتحسين الراحة اليومية للمرضى.

وأكدت وزارة الصحة، على ضرورة تجنب التدخين واستخدام المنظفات المنزلية التي تنتج أبخرة قوية، كونها من أكثر العوامل التي تؤدي إلى تهيج الأنف وزيادة الأعراض، مشددةً على أن الالتزام بهذه الإرشادات يساهم في الوقاية من مضاعفات الجيوب الأنفية، ويحد من زيارات المستشفيات والاعتماد على الأدوية بشكل مستمر.

