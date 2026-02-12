إعلان

ارتفاع نسب الحضور بالمدارس الحكومية.. وزير التعليم: انخفاض دخل السناتر بأكثر من 50%

كتب : نشأت حمدي

04:54 م 12/02/2026 تعديل في 04:57 م

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد محمد عبد اللطيف، وزيرالتربية والتعليم والتعليم الفني، ارتفاع نسب حضور الطلاب في المدارس الحكومية، مشيرا إلى أن نسبه الحضور في الفصل الثاني من العام الدراسي 2026 بلغت نحو 90%، وذلك بعد إجراءات لتقليل الكثافات الفصول إلى ما دون 50 طالبا، وحل عجز المعلمين، مما ساهم في إعادة الانضباط ورفع الحضور من مستويات متدنية سابقا.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سليمان خلال مناقشة الحساب الختامي لموازنة 2024/2025

وأضاف، أن نسبه الانتظام في الفصل الثاني أيضًا فاقت الفصل الأول والتي بلغت 87%.

وتابع عبد اللطيف: "قبل ما أجي كانت فكرة السناتر قائمة، وبالطبع قائم عليها الالاف ودخلها انخفض علي الأقل 50%، بالتالي هناك مقاومة شديدة، ولا نسلم من الشائعات، وهذه القصه لن تنتهي، وهنفضل في هذا الوضع إلي ما لا نهايه لأننا أثرنا عليهم".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد عبد اللطيف المدارس الحكومية وزيرالتربية والتعليم الحضور بالمدارس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نظرية مثيرة عن الأهرامات.. المصريون عاشوا على الأرض قبل 40 ألف سنة
علاقات

نظرية مثيرة عن الأهرامات.. المصريون عاشوا على الأرض قبل 40 ألف سنة
بالصور.. مظاهرات تجتاح أستراليا للتنديد بزيارة رئيس إسرائيل والمطالبة باعتقاله
شئون عربية و دولية

بالصور.. مظاهرات تجتاح أستراليا للتنديد بزيارة رئيس إسرائيل والمطالبة باعتقاله
هل تنتهي أزمة الشركات المصرية الموقوفة قبل عمرة رمضان؟
شئون عربية و دولية

هل تنتهي أزمة الشركات المصرية الموقوفة قبل عمرة رمضان؟
"لتأهيله نفسيا".. جلسة بين توروب وإمام عاشور قبل عودته لمران الأهلي
رياضة محلية

"لتأهيله نفسيا".. جلسة بين توروب وإمام عاشور قبل عودته لمران الأهلي
تراجع في 8 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الخميس
أخبار البنوك

تراجع في 8 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الخميس

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مكسب 40 جنيها في الكيلو.. الحلقات الوسيطة تقفز بأسعار الدواجن والشعبة تعلق
تعديل تشريعي لزيادة سنوات التعليم الإلزامي سنة إضافية
حقيقة الوقف التعليقي لقانون الإيجار القديم
تبكير صرف مرتبات فبراير للعاملين بالدولة بمناسبة حلول شهر رمضان