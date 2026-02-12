أكد محمد عبد اللطيف، وزيرالتربية والتعليم والتعليم الفني، ارتفاع نسب حضور الطلاب في المدارس الحكومية، مشيرا إلى أن نسبه الحضور في الفصل الثاني من العام الدراسي 2026 بلغت نحو 90%، وذلك بعد إجراءات لتقليل الكثافات الفصول إلى ما دون 50 طالبا، وحل عجز المعلمين، مما ساهم في إعادة الانضباط ورفع الحضور من مستويات متدنية سابقا.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سليمان خلال مناقشة الحساب الختامي لموازنة 2024/2025

وأضاف، أن نسبه الانتظام في الفصل الثاني أيضًا فاقت الفصل الأول والتي بلغت 87%.

وتابع عبد اللطيف: "قبل ما أجي كانت فكرة السناتر قائمة، وبالطبع قائم عليها الالاف ودخلها انخفض علي الأقل 50%، بالتالي هناك مقاومة شديدة، ولا نسلم من الشائعات، وهذه القصه لن تنتهي، وهنفضل في هذا الوضع إلي ما لا نهايه لأننا أثرنا عليهم".