توجيه من محافظ الجيزة بفتح سلم مشاة بمدينة النور بعد إغلاقه بالكتل الخرسانية -(صور)

كتب : محمد أبو بكر

12:13 م 12/02/2026
تحركت محافظة الجيزة، في استجابة فورية لشكاوى المواطنين،لإزالة معوقات الحركة بسلم المشاة بمنطقة سلم مدينة النور بحي الهرم أعلى الطريق الدائري، وذلك عقب رصد قيام إحدى شركات النظافة المسؤولة عن القطاع بإغلاق السلم باستخدام كتل خرسانية.

وكلف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، رئيس حي الهرم وهيئة النظافة والتجميل بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق، بسرعة رفع الكتل الخرسانية وإعادة فتح سلم المشاة أمام المواطنين، بما يضمن تسهيل الحركة والحفاظ على سلامتهم.

ودفعت المحافظة، على الفور، بالمعدات اللازمة لإزالة الكتل الخرسانية التي تسببت في غلق السلم، إلى جانب تنفيذ أعمال نظافة مكثفة أعلى الطريق الدائري من خلال هيئة النظافة والتجميل، لضمان توفير بيئة آمنة ومناسبة لاستخدام المواطنين لسلم المشاة.

وأكدت "الجيزة"، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشركة المكلفة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق، لضمان عدم تكرار الواقعة والالتزام بالضوابط المنظمة لأعمال التشغيل والصيانة.

