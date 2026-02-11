قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء عقد اجتماعاً موسعاً مع نائبه ووزير المالية، لمتابعة ملف التعاون المشترك مع صندوق النقد الدولي، والوقوف على آخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تمضي فيه الدولة حالياً، والمستهدف إتمامه بحلول نهاية العام الجاري.

وقال الحمصاني، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ستوديو إكسترا" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن الاجتماع شدد على أهمية مواصلة التنسيق الوثيق مع الصندوق، لافتاً إلى أن المؤسسة الدولية تُبدي تقديراً كبيراً للخطوات الجادة التي اتخذتها مصر في هذا المسار، وتراقب بتقدير التقدم الملموس في تنفيذ بنود البرنامج الوطني.

وأضاف المتحدث الرسمي أن طاولة النقاش ركزت بشكل أساسي على وضع آليات لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستوى دخل المواطنين، تزامناً مع السعي لتقليل نسب البطالة، مؤكداً أن الدولة تستهدف تحقيق تنمية شاملة تطال كافة القطاعات الحيوية، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية والأهداف القومية للمرحلة المقبلة.