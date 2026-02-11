موعد صرف منحة شهر رمضان 2026 للعمالة غير المنتظمة

تستعد وزارة العمل، خلال الفترة المقبلة، لصرف منحة شهر رمضان المبارك للعمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه، وذلك بعد أن انتهت من صرف منحة عيد الميلاد.

وكشف مصدر مسئول بوزارة العمل، عن موعد صرف منحة شهر رمضان المبارك للعمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن موعد صرف منحة رمضان 2026 سيكون خلال الأسبوع المقبل، لتتيح الفرصة لجميع المستحقين لصرف مستحقاتهم بشكل سلس ومنظم، في إطار حرص الوزارة على تقديم الدعم المالي للعمالة غير المنتظمة بانتظام.

مواعيد صرف منح العمالة غير المنتظمة 2025

يرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، جدول صرف منح وزارة العمل للعمالة غير المنتظمة بعد زيادتها، كما يلي:

أعلنت وزارة العمل عن مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة التي سيتم صرفها 6 مرات خلال العام، وهي كالآتي:

المنحة الأولى: بمناسبة عيد الميلاد، ويتم صرفها بداية شهر يناير من كل عام.

المنحة الثانية: يتم صرفها مع بداية شهر رمضان 2025، ويتم تحديد موعد الصرف وفقًا لرؤية هلال رمضان.

المنحة الثالثة: يتم صرفها بمناسبة عيد الفطر 2025، على أن يتم تحديد الموعد وفقًا لرؤية هلال شوال.

المنحة الرابعة: بمناسبة عيد الأضحى 2025، ويحدد موعد صرفها حسب رؤية هلال شهر ذي الحجة.

المنحة الخامسة: سيتم صرفها بمناسبة عيد العمال في 1 مايو 2025.

المنحة السادسة: ستكون بمناسبة المولد النبوي الشريف، ويتم تحديد موعد صرفها وفقًا لرؤية هلال شهر ربيع الأول.