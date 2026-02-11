توجه الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، عقب قيامه اليوم الأربعاء بأداء اليمين الدستورية، بخالص الشكر والتقدير لقائد المسيرة الوطنية الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الثقة الغالية بتكليفه لشغل هذا المنصب، متعهدًا باستكمال مسيرة التنمية والبناء داخل الإنتاج الحربي واتخاذ كل ما يلزم في سبيل ما يتعلق لتطوير وزيادة القدرة الإنتاجية داخل شركات ووحدات الإنتاج الحربي.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن هناك تكليفات رئاسية سيتم الالتزام التام وتنفيذها إذ شملت تلك التكليفات ما يتعلق، بالإنتاج والطاقة والتنمية الاقتصادية والأمن القومي، ووضع خطة للوزارة تتضمن المستهدفات والإجراءات اللازمة لتحقيقها وتحديد مد تنفيذها وتوفير التمويل اللازم لذلك ووضع مؤشرات قياس الأداء والتي ستكون جميعها محلاً للمتابعة والتقييم بصفة مستمرة، وكانت من ضمن تلك التكليفات ايضاً ما يتعلق بتنمية المجتمع وبناء الإنسان والسياسة الخارجية و إعلاء قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز وتشجيع المشاركة في الشأن العام بإجراءات شفافة تلبي طموح المواطنين وتؤدي إلى الوصول إلى أعلى معدلات أداء للوزارة .

ولفت "جمبلاط" إلى أن الهدف الرئيسي لوزارة الإنتاج الحربي هو التصنيع العسكري لتلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة المدنية من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية المختلفة فضلاً عن استغلال فائض الطاقات الإنتاجية للتصنيع المدني وتنفيذ المشروعات القومية حيث يعد الإنتاج الحربي أحد أهم القلاع الصناعية التي تساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، وأن العمل داخل الإنتاج الحربي يسير وفق منظومة متكاملة لخروج المنتجات بالمواصفات القياسية العالمية، إذ تحتوي مصانع الإنتاج الحربى على إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية متطورة بالإضافة إلي توافر الكوادر البشرية المتميزة .

وشدد "الوزير" على أن العمل داخل الوحدات والشركات التابعة للوزارة يسير بشكل مميز، نظرا لما تمتلكه الوزارة من قدرات بشرية قادرة لصناعة المستحيل وتحدي الصعاب، وتعمل الوزارة على صقل تنمية تلك مهارات جميع العاملين وتقديم كافة أوجه الدعم لهم من خلال تنظيم دورة العمل ووضع برامج تدريبية وتأهيل للعاملين لكافة القطاعات سواء من خلال قطاع التدريب التابع للوزارة أو الاستفادة من الدورات التدريبية المتميزة خارج الوزارة مع العاملين، موضحا أن العنصر البشري هو العمود الفقري لعمليات التصنيع وأساس نجاحه ولابد من التواصل الدائم والمباشر مع العاملين في كل الأوقات.

وأوضح أن العمل سيتم على قدم وساق لتطوير المنتجات العسكرية من أسلحة وذخائر ومعدات، لتواكب أحدث عمليات التصنيع على مستوى العالم مع الاستمرار في المشاركة مع الشركات العالمية المتخصصة في التصنيع العسكري لإحداث طفرة في التصنيع المحلي.

وشدد وزير الدولة للإنتاج الحربي، على أن الأنظمة الدفاعية المصرية أثبتت مكانتها وكفاءتها على المستوى العالمي، وظهر ذلك من خلال معرض "إيديكس" الذي يقام كل عامين بمصر، إذ ظهر مدى التطور المستمر منتجات الوزارة التي عرضت على مدار السنوات الماضية مثل: سينا 200 ورعد 200 وردع 300 والمركبة سينا 806 والذخائر بالأعيرة المختلفة و منظومة الهاوتزر 155 مم 52 عيار (K9 A1 EGY) والصلب المدرع والتي تعتبر من أحدث منظومات المدفعية على مستوى العالم وستعمل على الحفاظ على تلك المكانة والارتقاء بها بمواكبة أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال.

