حرص حسن رداد، وزير العمل، في أول تحرك له عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، على لقاء العاملين بديوان عام الوزارة، مؤكدًا أن أولويته تبدأ من داخل المؤسسة نفسها.

ووجه "رداد"، بحسب بيان وزارة العمل، الأربعاء، رسالة للعاملين بالوزارة، قائلًا:"أنا واحد منكم".

وشدد الوزير، خلال لقائه بعدد من قيادات الوزارة والموظفين، على أن المرحلة المقبلة ليست مرحلة مهام روتينية، بل مرحلة بناء وتأسيس، تتطلب عزيمة مشتركة، وجهدًا مضاعفًا، وإيمانًا حقيقيًا بأن النجاح لا يُصنع بقرارات فردية، بل بإرادة جماعية تعمل لهدف واحد ورؤية واحدة

وأشار إلى أن العنصر البشري يمثل حجر الأساس في أي تطوير مؤسسي، مؤكدًا أن الاستثمار الحقيقي يكمن في تنمية قدرات العاملين ورفع كفاءتهم، باعتبارهم القوة الدافعة لأي منظومة ناجحة وقادرة على مواكبة التحديات وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأوضح وزير العمل، أن خطته في المرحلة المقبلة ترتكز على تطوير آليات العمل، وتحديث النظم الإدارية، والتوسع في تطبيق التحول الرقمي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة في أداء مؤسسات الدولة، إلى جانب إرساء منظومة عمل تتسم بالكفاءة والشفافية وسرعة الإنجاز.

وأكد أهمية ترسيخ ثقافة الحوار الداخلي والتواصل الفعال بين جميع مستويات العمل داخل الوزارة، مشددًا على ضرورة خلق بيئة مهنية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل، بحيث يصبح كل موظف شريكًا في صياغة الرؤية والمشاركة في التنفيذ وتحقيق الأهداف.

وأكد على أن وزارة العمل ستواصل أداء دورها في إطار رؤية الدولة للجمهورية الجديدة، من خلال سياسات متوازنة تكفل حماية حقوق العمال، ودعم مناخ الاستثمار، وتحقيق التنمية المستدامة، وبناء سوق عمل منظم وعادل يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز مسيرة الاستقرار والبناء.