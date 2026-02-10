نجح وزير العمل محمد جبران في قيادة مفاوضة جماعية ناجحة مع عمال شركة جيد تكستايل إيجيبت لتصنيع الملابس بمدينة العاشر من رمضان، أسفرت عن إنهاء الإضراب، وعودة العمل بكامل طاقته من اليوم الثلاثاء.

وأوضحت وزارة العمل في بيان لها، اليوم، أنه تم التوصل إلى توافق شامل مع إدارة الشركة على اتخاذ حزمة من الإجراءات الجادة لتحسين أوضاع العمل وظروف العمال.

وقال الوزير إن المفاوضات جرت بين الادارة والعمال في إطار من الوعي والمسؤولية المتبادلة، حيث ساد التفهم الكامل من طرفي عملية الإنتاج "العمال وأصحاب الأعمال" بما يؤكد نضج العلاقة الصناعية وإدراك الجميع لأهمية الاستقرار داخل بيئة العمل.

وأكد أنه من خلال هذا الدور الفاعل فإن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطط ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي، وتعزيز آليات التفاوض الجماعي، وتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة تحفظ حقوق العمال، وتدعم استقرار الإنتاج والتنمية الاقتصادية في آن واحد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.