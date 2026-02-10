إعلان

وزير العمل تَدَخل.. عمال "جيد تكستايل" لتصنيع الملابس بالعاشر من رمضان ينهون الإضراب

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

10:22 ص 10/02/2026

محمد جبران مع عمال شركة جيد تكستايل إيجيبت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجح وزير العمل محمد جبران في قيادة مفاوضة جماعية ناجحة مع عمال شركة جيد تكستايل إيجيبت لتصنيع الملابس بمدينة العاشر من رمضان، أسفرت عن إنهاء الإضراب، وعودة العمل بكامل طاقته من اليوم الثلاثاء.

وأوضحت وزارة العمل في بيان لها، اليوم، أنه تم التوصل إلى توافق شامل مع إدارة الشركة على اتخاذ حزمة من الإجراءات الجادة لتحسين أوضاع العمل وظروف العمال.

وقال الوزير إن المفاوضات جرت بين الادارة والعمال في إطار من الوعي والمسؤولية المتبادلة، حيث ساد التفهم الكامل من طرفي عملية الإنتاج "العمال وأصحاب الأعمال" بما يؤكد نضج العلاقة الصناعية وإدراك الجميع لأهمية الاستقرار داخل بيئة العمل.

وأكد أنه من خلال هذا الدور الفاعل فإن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطط ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي، وتعزيز آليات التفاوض الجماعي، وتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة تحفظ حقوق العمال، وتدعم استقرار الإنتاج والتنمية الاقتصادية في آن واحد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد جبران وزير العمل عمال جيد تكستايل لتصنيع الملابس العاشر من رمضان إضراب عمال شركة جيد تكستايل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الإحصاء: تباطؤ التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 10.1% خلال يناير
اقتصاد

الإحصاء: تباطؤ التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 10.1% خلال يناير
موقف إمام عاشور؟.. شوبير يكشف أسماء 3 لاعبين بالأهلي سيظهرون مع رامز جلال
رياضة محلية

موقف إمام عاشور؟.. شوبير يكشف أسماء 3 لاعبين بالأهلي سيظهرون مع رامز جلال
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الثلاثاء
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الثلاثاء

التضخم الشهري على مستوى الجمهورية يرتفع 1.5% خلال يناير.. فما الأسباب؟
اقتصاد

التضخم الشهري على مستوى الجمهورية يرتفع 1.5% خلال يناير.. فما الأسباب؟
هل يجوز الفطر في أول يوم رمضان بسبب السفر؟.. أمين الفتوى يجيب
فتاوى الصيام

هل يجوز الفطر في أول يوم رمضان بسبب السفر؟.. أمين الفتوى يجيب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الداخلية تمنع إقامة حفل "جزيرة إبستين" داخل ملهى ليلي بوسط القاهرة
الشرقية للدخان ترفع أسعار سجائر كيلوباترا
"النقض" تبطل فوز نائبي منيا القمح وتقضي بإعادة الانتخابات
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة