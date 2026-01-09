إعلان

وزير الزراعة يوجه بصرف الأسمدة فورًا لمنتفعي الإصلاح الزراعي دون ربطها بالمديونيات

كتب : مصراوي

02:25 م 09/01/2026
    وزير الزراعة يوجه بصرف الأسمدة فورًا لمنتفعي الإصلاح الزراعي (6)
    وزير الزراعة يوجه بصرف الأسمدة فورًا لمنتفعي الإصلاح الزراعي (3)
    وزير الزراعة يوجه بصرف الأسمدة فورًا لمنتفعي الإصلاح الزراعي (5)
    وزير الزراعة يوجه بصرف الأسمدة فورًا لمنتفعي الإصلاح الزراعي (1)
    وزير الزراعة يوجه بصرف الأسمدة فورًا لمنتفعي الإصلاح الزراعي (4)

كتب- محمد أبو بكر:

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدًا من المزارعين ومنتفعي الإصلاح الزراعي بمحافظة البحيرة، بحضور النائب محمد عزت عرفات، عضو مجلس النواب، وذلك في لقاء موسع استهدف تذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين وبحث سبل التيسير عليهم، في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير مع المزارعين.

وجه وزير الزراعة، خلال اللقاء، الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بضرورة صرف كافة الكميات المستحقة والمتبقية من الأسمدة للمنتفعين بشكل فوري، مؤكدًا أن الوزارة لن تسمح بأي معوقات تحول دون وصول الأسمدة لمستحقيها من المزارعين الجادين.

وشدد الوزير، على عدم ربط توزيع الأسمدة بالمديونيات المستحقة، وأن يتم صرف الأسمدة للمنتفعين دون ربطها بأي مديونيات.

ووجه علاء فاروق، في استجابة للمطالب التي عرضها المزارعين والمنتفعين، بتسريع وتيرة إجراءات التقنين بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون 168 لسنة 2025، الخاص بتقنين الاحكار والأراضي الزراعية، مشدداً على أن استقرار وضع المزارع قانوناً هو أساس التنمية الزراعية، وأن الدولة تهدف لتمكين المزارع من أرضه ليعمل في أجواء من الأمان والاستقرار بما يضمن زيادة الإنتاجية.

ووجه وزير الزراعة، المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بوقف تحرير أي محاضر جنائية ضد المنتفعين الجادين في سداد مستحقات الدولة خلال العام مع سداد المستحقات القديمة، وان يكون السداد علي مرتين في العام، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية للمنتفعين مما يحقق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة والمصلحة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا في القطاع الزراعي، وشدد على التنبيه على جميع مديريات الإصلاح والمناطق، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتي من شأنها التيسير على المزارعين والمنتفعين.

من جانبه، أشاد النائب محمد عزت عرفات، بحرص الوزير على الاستماع لمشاكل مزارعي محافظة البحيرة بشكل مباشر، مثمناً سرعة الاستجابة والقرارات التي تم اتخاذها خلال اللقاء.

وأعرب المزارعون ومنتفعو الإصلاح الزراعي، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لوزير الزراعة على حسن الاستقبال وروح التعاون التي لمسوها، مؤكدين أن هذه الخطوات تمنحهم دفعة قوية للاستمرار في العمل والإنتاج، وتؤكد حرص الوزارة على حماية حقوق الفلاح المصري وعلاج مشكلاته على أرض الواقع.

علاء فاروق وزير الزراعة محافظة البحيرة صرف الأسمدة

