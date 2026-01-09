حدّد مركز تعليم اللغة الإنجليزية "ELRC" بالأزهر الشريف، موعد تحديد المستوى لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الراغبين في تعلم اللغة الإنجليزية.

وأوضح المركز، أنه سيتم عقد اختبارات تحديد المستوى لأعضاء هيئة التدريس، اعتبارا من يوم 12 يناير المقبل.

وأشار المركز إلى أنه المواعيد والأماكن على النحو التالي:

- فرع القاهرة: يومي 12 و13 يناير.

- فرع أسيوط: يومي 14 و15 يناير.

أماكن الاختبار:

- القاهرة: جامعة الأزهر، حرم الدراسة مبنى اللغات (الدور الرابع، خلف كلية اللغة العربية).

- أسيوط: جامعة الأزهر، مبنى مركز الأبحاث والمنتجات الزراعية (الدور الثاني، خلف مبنى الأمانة العامة المساعد).

اقرأ أيضًا:

قرار جمهوري بفض دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان

نجيب ساويرس: التضييق على الحريات سيقتل الإبداع

سميح ساويرس: الثقافة لها أهمية كبرى بعد التعليم

قرار جديد من الزراعة بشأن صرف الأسمدة للمحاصيل الشتوية