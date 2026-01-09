إعلان

مواعيد وأماكن تحديد المستوى لهيئة تدريس الأزهر الراغبين في تعلم "الإنجليزية"

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

07:00 ص 09/01/2026

جامعة الأزهر

حدّد مركز تعليم اللغة الإنجليزية "ELRC" بالأزهر الشريف، موعد تحديد المستوى لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الراغبين في تعلم اللغة الإنجليزية.

وأوضح المركز، أنه سيتم عقد اختبارات تحديد المستوى لأعضاء هيئة التدريس، اعتبارا من يوم 12 يناير المقبل.

وأشار المركز إلى أنه المواعيد والأماكن على النحو التالي:

- فرع القاهرة: يومي 12 و13 يناير.

- فرع أسيوط: يومي 14 و15 يناير.

أماكن الاختبار:

- القاهرة: جامعة الأزهر، حرم الدراسة مبنى اللغات (الدور الرابع، خلف كلية اللغة العربية).

- أسيوط: جامعة الأزهر، مبنى مركز الأبحاث والمنتجات الزراعية (الدور الثاني، خلف مبنى الأمانة العامة المساعد).

جامعة الأزهر مركز تعليم اللغة الإنجليزية بالأزهر هيئة تدريس الأزهر الراغبين في تعلم الإنجليزية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر

