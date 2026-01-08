إعلان

التضامن: إغلاق 80 دار رعاية غير مرخصة وحملات تفتيش دورية

كتب : حسن مرسي

11:35 م 08/01/2026

الدكتور محمد العقبي

أكد الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمتحدث باسم الوزارة، إغلاق نحو 80 دار رعاية غير مرخصة في عدة محافظات.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن قرارات الغلق صدرت على مدار الـ18 شهرًا الماضية، مشيرًا إلى أن أسباب الإغلاق تنوعت بين ممارسة النشاط دون ترخيص، أو مخالفة الشروط بعد الحصول عليه، مثل جمع تبرعات غير مصرح بها.

وأضاف متحدث التضامن، أن الوزارة تعتمد على فرق تدخل سريع منتشرة في القاهرة وجميع المحافظات، مؤكدًا أنها تتحرك فور تلقي أي بلاغات للتحقق من المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتابع أن استراتيجية عمل هذه الفرق تقوم على الفحص الدوري لدور الرعاية ومراجعة تراخيصها، بالإضافة إلى التأكد من سلامة الإجراءات المتبعة داخلها.

وأكد العقبي أن الوزارة تواصل تطبيق رقابة مستمرة لضمان التزام هذه الدور بالاشتراطات القانونية، مشددًا على أن حماية حقوق النزلاء تأتي في صلب أولوياتها.

وشدد العقبي على أن أي مؤسسة تثبت مخالفتها ستواجه الإجراءات القانونية الفورية، في إطار سياسة تهدف إلى تنظيم القطاع وضمان تقديم خدمات آمنة وإنسانية للفئات المستهدفة.

الدكتور محمد العقبي إغلاق 80 دار رعاية غير مرخصة وزيرة التضامن الاجتماعي

