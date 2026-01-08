وجه النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، سؤالًا للحكومة لاتخاذ قرار بشأن إلغاء قرار إغلاق المخابز البلدية عند وقوع المخالفات، واستبدالها بالغرامة المالية.

وأوضح النائب، أن قرار الإغلاق للمخابز البلدية بمثابة عقاب للمواطنين، وليس معاقبة لصاحب المخبز مرتكب المخالفة.

وأشار "زين الدين"، إلى أن تحويل الحصة التموينية إلى مخبز آخر يمثل معاناة للمواطنين، خصوصًا إذا كان المخبز المُحال إليه الحصة التموينية في منطقة بعيدة عن المواطنين.

وطالب عضو مجلس النواب، وزير التموين بإصدار قرار وزاري يقضي باستبدال عقوبة غلق المخابز البلدية عند وقوع المخالفة بالغرامة، حرصًا على مصلحة المواطنين.

وقال النائب إن العقوبة المالية أكثر ردعًا لصاحب المخبز، ما يدفعه لعدم تكرار المخالفة مرة أخرى، وهي أفضل من الإغلاق الذي يمثل عقابًا للمواطنين.

اقرأ أيضا:

وقف عرض حلقة برنامج "مواعدة الأطفال" وحذف البرومو

زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية

أمطار وعدم استقرار.. توقعات حالة طقس الـ6 أيام المقبلة

محافظة القاهرة: بدء التشغيل التجريبي لمحور صلاح سالم البديل