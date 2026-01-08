إعلان

برلماني يطالب بإلغاء عقوبة غلق المخابز عند المخالفة واستبدالها بالغرامة

كتب : نشأت علي

10:01 م 08/01/2026

النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب

وجه النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، سؤالًا للحكومة لاتخاذ قرار بشأن إلغاء قرار إغلاق المخابز البلدية عند وقوع المخالفات، واستبدالها بالغرامة المالية.

وأوضح النائب، أن قرار الإغلاق للمخابز البلدية بمثابة عقاب للمواطنين، وليس معاقبة لصاحب المخبز مرتكب المخالفة.

وأشار "زين الدين"، إلى أن تحويل الحصة التموينية إلى مخبز آخر يمثل معاناة للمواطنين، خصوصًا إذا كان المخبز المُحال إليه الحصة التموينية في منطقة بعيدة عن المواطنين.

وطالب عضو مجلس النواب، وزير التموين بإصدار قرار وزاري يقضي باستبدال عقوبة غلق المخابز البلدية عند وقوع المخالفة بالغرامة، حرصًا على مصلحة المواطنين.

وقال النائب إن العقوبة المالية أكثر ردعًا لصاحب المخبز، ما يدفعه لعدم تكرار المخالفة مرة أخرى، وهي أفضل من الإغلاق الذي يمثل عقابًا للمواطنين.

النائب محمد عبدالله زين الدين إلغاء عقوبة غلق المخابز عند المخالفة تحويل الحصة التموينية إلى مخبز آخر الغرامة بدلا من غلق المخابز عند المخالفة

