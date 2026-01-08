بعد انتشاره في مصر.. ما أعراض "فيروس الإنفلونزا الخارق"؟

أثار إعلان وزارة الصحة والسكان عن رصد انتشار سلالة الإنفلونزا من النوع A/H3N2 في مصر خلال الأسابيع الأخيرة، تساؤلات حول الوضع الوبائي الراهن، وطبيعة هذه السلالة، وأعراضها، ومدى خطورتها مقارنة بمتحورات الإنفلونزا الموسمية الأخرى.

وقال الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، إن المشهد الوبائي الحالي يشير إلى سيادة نوعين من فيروسات الإنفلونزا، هما A/H3N2 وFlu B، بنسب تُقدر بنحو 40% و36% على التوالي، موضحًا أن هذين النوعين يرتبطان عادة بأعراض أقل حدة مقارنة بسلالة A/H1N1، التي كانت الأكثر انتشارًا خلال النصف الثاني من نوفمبر 2025، وارتبطت حينها بأعراض أكثر شدة.

وأضاف قنديل أن نسبة انتشار A/H1N1 تراجعت بشكل ملحوظ من 61% إلى 22% خلال النصف الثاني من ديسمبر 2025، مؤكدًا أن فيروسات الإنفلونزا تُعد حاليًا الأكثر انتشارًا بين الفيروسات التنفسية، تليها في الانتشار الفيروسات الأنفية، ثم الفيروس المخلوي التنفسي.

ما أعراض سلالة الإنفلونزا A/H3N2؟

يُعد فيروس الإنفلونزا A/H3N2 من أكثر سلالات الإنفلونزا انتشارًا هذا الموسم على مستوى العالم، حيث وصفته بعض التقارير الغربية بـ"الإنفلونزا الخارقة" في ظل سرعة انتشاره.

وشهدت عدة دول في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة، ما دفع إلى إطلاق تحذيرات من زيادة الضغط على المستشفيات وأقسام الطوارئ.

وفي هذا السياق، أوضحت منظمة الصحة العالمية أن الموسم الحالي يتميز بظهور وانتشار سريع لسلالة فرعية جديدة من فيروس A/H3N2، مشيرة إلى أن البيانات الوبائية المتاحة لا تُظهر زيادة في شدة المرض، رغم أن التحول الجيني في الفيروس يُعد تطورًا لافتًا.

وبحسب مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، تتراوح أعراض الإنفلونزا ما بين خفيفة وشديدة، وتشمل:

* ارتفاع درجة الحرارة أو الشعور بالحمى والقشعريرة.

* السعال.

* التهاب الحلق.

* سيلان أو انسداد الأنف.

* آلام في العضلات أو الجسم بشكل عام.

* الصداع.

* الإرهاق والتعب.

* القيء والإسهال، وهي أعراض أكثر شيوعًا لدى الأطفال مقارنة بالبالغين.

الوقاية من الإنفلونزا

من جانبه، شدد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، على أهمية التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية المعروفة، داعيًا إلى الحرص على النظافة الشخصية، وتجنب الاختلاط في حال ظهور أعراض مرضية.

كما دعا عبدالغفار، خاصة كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة، إلى الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمي، مؤكدًا أنه يُعد من أكثر الوسائل فاعلية في تقليل شدة الإصابة والحد من انتشار العدوى خلال موسم الشتاء.