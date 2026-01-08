إعلان

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة 188 وظيفة بالأبنية التعليمية بعد إتاحتها رسميًا

كتب : محمد أبو بكر

03:14 م 08/01/2026

الهيئة العامة للأبنية التعليمية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، إتاحة خدمة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الشفوي للمتقدمين في مسابقة شغل 188 وظيفة بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية.

وأوضح الجهاز أنه أتاح التظلم عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية، وذلك اعتبارًا من الغد ولمدة أسبوعين، من هنا.

كان الجهاز قد أعلن في وقت سابق عن حاجة الهيئة العامة للأبنية التعليمية لشغل عدد من الوظائف، شملت 168 وظيفة مهندس ثالث بمختلف

التخصصات، و20 وظيفة فني هندسي رابع، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

