تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

متحدث الصحة: إحالة خريج حقوق للقضاء بتهمة انتحال صفة وإدارة مراكز طبية

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن نجاح الأجهزة المعنية في إلقاء القبض على فرد يدير سلسلة مراكز متخصصة في التخسيس والتجميل، حيث تبين أنه يباشر حقن المترددين على هذه المراكز بنفسه دون أدنى خلفية طبية.

شعبة الأدوية: قرار سحب لبن للأطفال من الأسواق هدفه تطبيق أعلى معايير الأمان

كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عن تفاصيل قرار الهيئة القومية لسلامة الغذاء بشأن السحب الاحترازي لكميات محدودة من منتجات ألبان الأطفال التابعة لشركة "نستله مصر"، مؤكداً أن هذا الإجراء جاء بناءً على إخطار طوعي قدمته الشركة بنفسها كتدبير وقائي

عبد المنعم سعيد: طموح ترامب بشأن الاستحواذ على "جرينلاند" سيضعه في مواجهة مباشرة مع أوروبا

قال المفكر السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد، إن المشهد الدولي الراهن يمر بمرحلة فريدة من نوعها تتجاوز في تعقيداتها ثنائية الحرب الباردة أو النظم التقليدية لتعدد القوى، مؤكداً أن دونالد ترامب يمثل ظاهرة رئاسية مغايرة تماماً لكل من سبقه في البيت الأبيض.

خالد الجندي: آيات الحساب فرصة أخيرة للتصحيح وليست وعيدًا

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الآية الكريمة التي تصف مشهد وضع الكتاب يوم القيامة: «ووُضِعَ الكتابُ فترى المجرمين مشفقين مما فيه..»، تمثل دعوة للفهم العميق لطبيعة الإنذار الإلهي، مؤكدًا أن هذا النص القرآني الذي قد يبدو للبعض تهديداً محضاً، ينطوي في جوهره على أبعاد إيمانية ورحمة واسعة

إبراهيم عيسى: ثورة يوليو غيّبت الأقباط عن المشهد السياسي والاقتصادي - فيديو

أكد الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، أن تاريخ مصر شهد قيادات مسيحية في أعلى المناصب، مشيرًا إلى أن جميع رؤساء الوزراء الأوائل في تاريخ البلاد كانوا من الأقباط، وأن وزراء الخارجية أيضًا كانوا مسيحيين لفترات طويلة قبل ثورة يوليو.