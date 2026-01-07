كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عن تفاصيل قرار الهيئة القومية لسلامة الغذاء بشأن السحب الاحترازي لكميات محدودة من منتجات ألبان الأطفال التابعة لشركة "نستله مصر"، مؤكداً أن هذا الإجراء جاء بناءً على إخطار طوعي قدمته الشركة بنفسها كتدبير وقائي.

وقال عوف، في تصريحات تليفزيونية على قناة "المحور"، إن الأزمة بدأت في إنجلترا عقب اكتشاف مادة في أحد أصناف الألبان لا تتأثر بالحرارة أو الغليان، ومن شأنها التسبب في حالات غثيان وقيء حاد للأطفال، وهو ما يُصنف كنوع من أنواع التسمم الغذائي، مضيفاً أن الشركة العالمية قررت فوراً سحب هذا المنتج من كافة الأسواق الأوروبية لضمان سلامة المستهلكين.

وفيما يخص الوضع داخل مصر، أوضح رئيس شعبة الأدوية أن الصنف الذي أثار الجدل في أوروبا لم يتم تسجيله في مصر من الأساس ولم يدخل البلاد عبر أي منافذ رسمية، قائلاً إن الشركة خاطبت هيئة سلامة الغذاء المصرية بخصوص صنف آخر متاح محلياً، وطلبت سحبه ووقف تداوله مؤقتاً كخطوة احترازية إضافية فقط.

وأكد أن الألبان المتواجدة حالياً في الصيدليات والأسواق المصرية لم تسجل أي مشكلات صحية، مشدداً على جودة كافة أنواع ألبان الأطفال المتداولة في مصر وخضوعها لرقابة صارمة، موضحا أن عملية السحب لا تعني وجود كارثة، بل هي إجراء ينم عن شفافية الشركة وحرصها على تطبيق أعلى معايير الأمان الحيوي.

