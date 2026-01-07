واصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جولاته التفقدية وزياراته الميدانية إلى مواقع العمل والإنتاج، وقام اليوم الأربعاء بزيارة مفاجئة إلى إدارة شبكات وإيرادات كهرباء الخانكة وقطاع المرج والقلج التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، لمتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلي لمعدلات الأداء، والتواصل مع المشتركين من خلال مراكز خدمة العملاء ومنظومة الشكاوى، وتحسين جودة الخدمات والتغذية الكهربائية، وتأمين استمرارية التيار، وخطة مواجهة التعدي على التيار الكهربائي، ومراجعة موقف الطاقة الكهربائية المشتراة والمباعة، ومعدلات خفض الفقد الفني والتجاري والهدر في استهلاك الكهرباء.

بدأ عصمت الزيارة الميدانية بتفقد مقر قطاع كهرباء المرج بمبنى شبكات وإيرادات الخانكة، وتفقد سير العمل بوردية إعادة التيار وخدمة العملاء ووحدة الشحن، وقام بفحص الأعطال ومدى تكرارها وطبيعة كل عطل، وسرعة الاستجابة من قبل فرق الطوارئ والدعم، والتواصل مع أصحاب البلاغات ومعدلات التراجع في نسب الأعطال.

وشملت الجولة فحص تقارير الإدارة التجارية والتحصيل ومعدلات الأداء للقطاع، وكذلك مراجعة الدورة المستندية لصرف المهمات، والالتزام بحوكمة الصرف بالمخازن واستخدام الأكواد الموحدة للشركة القابضة لكهرباء مصر، وامتدت الجولة لتشمل زيارة أحد الموزعات بشبكات الخانكة، ورصد الملاحظات الفنية على الطبيعة، والتأكيد على الاهتمام بمكونات الشبكة واستخدام المواصفات الفنية لتحقيق الأداء الأمثل وضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.

شملت الجولة مركز خدمات المواطنين، واستمع الدكتور عصمت إلى شرح من المهندس حسن البيلي، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، حول إجمالي الطاقة المباعة ونسبة الفقد وخطة العمل لخفض الهدر في التيار، ومعدلات التحصيل وخطة العمل للتصدي لظاهرة سرقة التيار والحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية، والالتزام بمعايير الجودة في تقديم الخدمات.

وناقش عصمت مسئولي العمل في تقارير الحمل الأقصى خلال الصيف الماضي في نطاق شبكات الخانكة وخطة العمل لدعم وتقوية الشبكة في نطاق العمل، موجهاً بمواصلة العمل والتنسيق مع اللجان المعنية من الشركة القابضة والوزارة للتصدي لظاهرة التعدي على الكهرباء.

وناقش الدكتور عصمت مستجدات عمل لجان التفتيش ومحاضر الضبطيات والمخالفات في نطاق العمل ومقارنتها بنسبة الفقد، موجهاً بمراجعة الإجراءات لتيسير الخدمة على طالبيها، مؤكداً على أهمية التواصل الدائم مع المشتركين.

وأكد أن الزيارات الميدانية غير المخططة إلى إدارات الشبكات والإيرادات والجولات الميدانية تستهدف الوقوف على الواقع الفعلي لكيفية تقديم الخدمات ومجريات التشغيل، ومتابعة خطة العمل خلال فصل الشتاء، والاستعدادات الجارية على مستوى الشبكة الموحدة لفصل الصيف، مضيفاً أن المواطن يجب أن يحصل على خدمة لائقة تتناسب مع حجم الدعم الذي توفره الدولة لتطوير قطاع الكهرباء، مشيراً إلى مواصلة العمل على نشر ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء، وهو ما يتطلب تضافر كافة الجهود وشراكة مع المشتركين لتحقيق الهدف.

وأوضح أن جودة وكفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات الكهربائية المقدمة أحد أهم الأهداف التي يُجرى العمل عليها ومتابعتها ميدانيًا، وأن المراجعة الدقيقة لمعدلات الأحمال في كل منطقة وتقييم الأداء واستخلاص الدروس المستفادة أحد أهم المحددات التي يتم على أساسها الاستعداد للصيف المقبل، وهي عملية مستمرة في إطار خطة التشغيل لرصد المتغيرات والحرص على تقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين.