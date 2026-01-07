إعلان

عبدالصادق: جامعة القاهرة منارة للعلم والتسامح وترسيخ القيم الإنسانية والمواطنة

كتب : عمر صبري

04:05 م 07/01/2026

جامعة القاهرة

تقدّم الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، باسم مجلس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، بخالص التهنئة القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة المسيحيين من جموع الشعب المصري، ومن أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، سائلًا الله أن يعيده عليهم وعلى مصرنا الحبيبة بكل الخير والسلام، في ظل قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة عمق روابط الأخوة والمحبة التي تجمع بين أبناء الوطن الواحد، مشيدًا بروح التآخي والتعاون التي تسود بين جموع الشعب المصري، والتي تمثل نموذجًا يُحتذى به في التعايش المشترك والعمل من أجل رفعة الوطن وتقدمه، وقال إن هذه الأعياد تُعد فرصة متجددة لتجسيد روح المودة والمحبة وترسيخها بين شركاء الوطن.

كما أكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن جامعة القاهرة ستظل دائمًا منارة للعلم والتسامح والانفتاح، ومصدرًا لصناعة المستقبل وبناء الإنسان المصري على أسس من القيم الإنسانية السامية والمواطنة الحقة.

جامعة القاهرة محمد سامي عبدالصادق البابا تواضروس الثاني عيد الميلاد المجيد

