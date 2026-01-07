حالة الطقس اليوم.. تحذير من "الشبورة" وصقيع على هذه المناطق

تصوير- محمد معروف:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الأربعاء، المهنئين بعيد الميلاد المجيد لعام 2026 في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، في أجواء احتفالية اتسمت بالمحبة والتآخي.

ورصدت عدسات مصراوي، توافد المهنئين والأطفال على الكاتدرائية منذ الساعات الأولى، إذ استقبلهم البابا بالهدايا التذكارية، مع تقديم التهاني الشخصية لكل زائر، في مشهد يعكس الروح الإيمانية والاجتماعية لهذه المناسبة.

وشهدت الصور واللقطات حضور شخصيات دينية بارزة، ورجل يرتدي الزي الأزهري ويتوشح بعلم مصر، ما يعكس روح المحبة والوحدة والوطنية بين مختلف الطوائف والمكونات الاجتماعية في مصر، ويؤكد على قيم التآلف والتعايش السلمي بين أبناء الوطن.

