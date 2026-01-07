إعلان

بالصور.. البابا تواضروس الثاني يستقبل المهنئين بعيد الميلاد 2026 بالعباسية

كتب : أحمد العش

01:47 م 07/01/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    البابا تواضروس الثاني يستقبل المهنئين بعيد الميلاد 2026 بالعباسية (1)
  • عرض 12 صورة
    البابا تواضروس الثاني يستقبل المهنئين بعيد الميلاد 2026 بالعباسية (3)
  • عرض 12 صورة
    البابا تواضروس الثاني يستقبل المهنئين بعيد الميلاد 2026 بالعباسية (4)
  • عرض 12 صورة
    البابا تواضروس الثاني يستقبل المهنئين بعيد الميلاد 2026 بالعباسية (5)
  • عرض 12 صورة
    البابا تواضروس الثاني يستقبل المهنئين بعيد الميلاد 2026 بالعباسية (7)
  • عرض 12 صورة
    البابا تواضروس الثاني يستقبل المهنئين بعيد الميلاد 2026 بالعباسية (6)
  • عرض 12 صورة
    البابا تواضروس الثاني يستقبل المهنئين بعيد الميلاد 2026 بالعباسية (8)
  • عرض 12 صورة
    البابا تواضروس الثاني يستقبل المهنئين بعيد الميلاد 2026 بالعباسية (9)
  • عرض 12 صورة
    البابا تواضروس الثاني يستقبل المهنئين بعيد الميلاد 2026 بالعباسية (11)
  • عرض 12 صورة
    البابا تواضروس الثاني يستقبل المهنئين بعيد الميلاد 2026 بالعباسية (10)
  • عرض 12 صورة
    البابا تواضروس الثاني يستقبل المهنئين بعيد الميلاد 2026 بالعباسية (12)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير- محمد معروف:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الأربعاء، المهنئين بعيد الميلاد المجيد لعام 2026 في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، في أجواء احتفالية اتسمت بالمحبة والتآخي.

ورصدت عدسات مصراوي، توافد المهنئين والأطفال على الكاتدرائية منذ الساعات الأولى، إذ استقبلهم البابا بالهدايا التذكارية، مع تقديم التهاني الشخصية لكل زائر، في مشهد يعكس الروح الإيمانية والاجتماعية لهذه المناسبة.

وشهدت الصور واللقطات حضور شخصيات دينية بارزة، ورجل يرتدي الزي الأزهري ويتوشح بعلم مصر، ما يعكس روح المحبة والوحدة والوطنية بين مختلف الطوائف والمكونات الاجتماعية في مصر، ويؤكد على قيم التآلف والتعايش السلمي بين أبناء الوطن.

اقرأ أيضًا:

لا داعي للقلق.. متحدث الوزراء: إجراءات مرتقبة لخفض نسبة الدين العام

"الكتكوت يهدد فراخ رمضان".. شعبة الدواجن تتوقع وصول سعر الكيلو لـ90 جنيهًا

حالة الطقس اليوم.. تحذير من "الشبورة" وصقيع على هذه المناطق

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البابا تواضروس الثاني عيد الميلاد الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

لوك رجالي.. نادين الراسي أنيقة في أحدث ظهور
زووم

لوك رجالي.. نادين الراسي أنيقة في أحدث ظهور
جلسة حتى مطلع الفجر.. تفاصيل تعاقد الزمالك مع معتمد جمال
رياضة محلية

جلسة حتى مطلع الفجر.. تفاصيل تعاقد الزمالك مع معتمد جمال
ظاهرة فلكية نادرة.. 3 أبراج الأكثر حظا- "فلوس وحب وترقية"
علاقات

ظاهرة فلكية نادرة.. 3 أبراج الأكثر حظا- "فلوس وحب وترقية"
أحمد فريد يصدر بيانًا توضيحيًا بشأن أزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف
زووم

أحمد فريد يصدر بيانًا توضيحيًا بشأن أزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف
مصادر: إعلان أسماء الـ28 نائبًا المعينين بقرار رئيس الجمهورية غدًا
أخبار مصر

مصادر: إعلان أسماء الـ28 نائبًا المعينين بقرار رئيس الجمهورية غدًا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مصادر: إعلان أسماء الـ28 نائبًا المعينين بقرار رئيس الجمهورية غدًا
حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. فرص لأمطار ونشاط رياح