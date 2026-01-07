امتداد مسير قطار 926 من الإسكندرية إلى سوهاج بدءًا من هذا الموعد

حالة الطقس اليوم.. تحذير من "الشبورة" وصقيع على هذه المناطق

قالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الأربعاء، إنه اعتبارًا من يوم السبت الموافق 10 / 1 / 2026، أن يمتد مسير قطار 926 ثانية فاخرة ليصل من الإسكندرية إلى سوهاج الساعة 13:35، على أن يعود القطار من سوهاج برقم 929 الساعة 15:30 متجهًا إلى القاهرة. ويتطلب هذا التغيير تعديل مسير قطاري 81 و723 وفق الجداول المرفقة.

وسعت الهيئة، إلى تحسين خدمات الركاب وتعظيم الاستفادة من أسطول الوحدات المتحركة، من خلال تطوير كفاءة التشغيل وتلبية احتياجات الجمهور المختلفة.

وعملت السكة الحديد، على رفع مستوى الخدمات داخل القطارات والمحطات، وتبني حلول تقنية متنوعة لتسهيل حجز التذاكر، بما يسهم في تحسين تجربة الركاب لجميع الفئات.

اقرأ أيضًا:

لا داعي للقلق.. متحدث الوزراء: إجراءات مرتقبة لخفض نسبة الدين العام





حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. فرص لأمطار ونشاط رياح





قداسة البابا يُصلي قداس العيد بكاتدرائية "ميلاد المسيح" في العاصمة الإدارية