إعلان

امتداد مسير قطار 926 من الإسكندرية إلى سوهاج بدءًا من هذا الموعد

كتب : أحمد العش

01:19 م 07/01/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الهيئة القومية لسكك حديد مصر (4)
  • عرض 6 صورة
    الهيئة القومية لسكك حديد مصر (2)
  • عرض 6 صورة
    الهيئة القومية لسكك حديد مصر (6)
  • عرض 6 صورة
    الهيئة القومية لسكك حديد مصر (5)
  • عرض 6 صورة
    الهيئة القومية لسكك حديد مصر (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الأربعاء، إنه اعتبارًا من يوم السبت الموافق 10 / 1 / 2026، أن يمتد مسير قطار 926 ثانية فاخرة ليصل من الإسكندرية إلى سوهاج الساعة 13:35، على أن يعود القطار من سوهاج برقم 929 الساعة 15:30 متجهًا إلى القاهرة. ويتطلب هذا التغيير تعديل مسير قطاري 81 و723 وفق الجداول المرفقة.

وسعت الهيئة، إلى تحسين خدمات الركاب وتعظيم الاستفادة من أسطول الوحدات المتحركة، من خلال تطوير كفاءة التشغيل وتلبية احتياجات الجمهور المختلفة.

وعملت السكة الحديد، على رفع مستوى الخدمات داخل القطارات والمحطات، وتبني حلول تقنية متنوعة لتسهيل حجز التذاكر، بما يسهم في تحسين تجربة الركاب لجميع الفئات.

اقرأ أيضًا:
لا داعي للقلق.. متحدث الوزراء: إجراءات مرتقبة لخفض نسبة الدين العام

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. فرص لأمطار ونشاط رياح

قداسة البابا يُصلي قداس العيد بكاتدرائية "ميلاد المسيح" في العاصمة الإدارية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة القومية لسكك حديد مصر سوهاج الإسكندرية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

ظاهرة فلكية نادرة.. 3 أبراج الأكثر حظا- "فلوس وحب وترقية"
علاقات

ظاهرة فلكية نادرة.. 3 أبراج الأكثر حظا- "فلوس وحب وترقية"
"جريمة الـ 10 جنيه".. حكاية "محمد" الذي اختار الموت بعد فخ فتاة سيئة السمعة
أخبار المحافظات

"جريمة الـ 10 جنيه".. حكاية "محمد" الذي اختار الموت بعد فخ فتاة سيئة السمعة
ثلاثي مصري في التشكيل المثالي لدور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية
رياضة عربية وعالمية

ثلاثي مصري في التشكيل المثالي لدور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية
تحذير عاجل من حملة هجوم "الشاشة الزرقاء للموت".. ما القصة؟
أخبار و تقارير

تحذير عاجل من حملة هجوم "الشاشة الزرقاء للموت".. ما القصة؟
سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأربعاء
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأربعاء

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مصادر: إعلان أسماء الـ28 نائبًا المعينين بقرار رئيس الجمهورية غدًا
حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. فرص لأمطار ونشاط رياح