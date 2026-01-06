أحمد موسى يشكر الرئيس السيسي لإطلاق "حياة كريمة": قريتي كانت بلا خدمات

قال الإعلامي أحمد موسى إن الحفاوة الشعبية والمحبة التي يستقبل بها المصريون الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف الفعاليات هي نتاج تقدير حقيقي وملموس لما يبذله من مجهودات جبارة من أجل نهضة البلاد، مؤكدًا أن الشعب المصري بات يدرك حجم الإنجازات المحققة على أرض الواقع.

وأضاف موسى، خلال حلقة برنامجه "على مسؤوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أن الدولة تتبع منهج الشفافية المطلقة، مشيرًا إلى أن تصريحات رئيس الوزراء اليوم بشأن ملف الديون كانت دقيقة ومحسوبة، خاصة وأنها تخضع لمتابعة دقيقة من المؤسسات الدولية وصندوق النقد الدولي، وهو ما يفرض قول الحقائق كما هي دون تجميل.

وأوضح أن الاقتصاد المصري يشهد مؤشرات ثقة متزايدة، لافتًا إلى أن وصول تحويلات المصريين بالخارج إلى 37.5 مليار دولار هذا العام هو رقم ضخم يعكس الاطمئنان لمسار الدولة، متوقعًا أن يتضاعف هذا الرقم ليصل إلى 50 مليار دولار في الفترة المقبلة مع استمرار الاستقرار الاقتصادي.

وتابع موسى حديثه بتوجيه الشكر للرئيس السيسي على إطلاق مشروع "حياة كريمة"، قائلًا: "هذا المشروع لم يفكر فيه أحد من قبل، وأهالينا في القرى عانوا لسنوات طويلة من التهميش"، مستشهدًا بمسقط رأسه، "قرية شطورة"، التي كانت تفتقر لأبسط مقومات الحياة كالمياه النظيفة والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية والغاز الطبيعي، مؤكدًا أن التغيير الجذري الذي حدث هو ثمرة وجود رئيس يعمل بجد ويضع احتياجات المواطن البسيط في مقدمة أولوياته.

