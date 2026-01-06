إعلان

النائب عبدالله لاشين: زيادة المعاشات وقانون الإدارة المحلية على رأس أولوياتي

كتب : نشأت علي

06:44 م 06/01/2026 تعديل في 06:45 م

النائب عبدالله لاشين عضو مجلس النواب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- نشأت علي:

قال النائب عبدالله لاشين، عضو مجلس النواب، إن ملف زيادة المعاشات والانتهاء من قانون الإدارة المحلية يأتي على رأس أولوياته خلال الانعقاد الجديد للفصل التشريعي الثالث.

وأكد لاشين، خلال تصريحات صحفية عقب استخراج كارنيه عضوية مجلس النواب، أنه محمل بآمال وتطلعات كبيرة من أهالي مركزي أبو كبير وهيا بمحافظة الشرقية، وسيسعى لتلبية كافة متطلبات المواطن التي تتركز في تطوير الخدمات الصحية، وإنشاء مدارس جديدة، ومراكز شباب في المناطق المحرومة.

وأوضح لاشين أن الدولة المصرية تشهد فترة غير مسبوقة في المشروعات القومية، وهو ما يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التنمية المستدامة للمواطن المصري، مشيدًا بمشروعات "حياة كريمة" التي ستحدث نقلة نوعية في مختلف محافظات الجمهورية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عبدالله لاشين مجلس النواب محافظة الشرقية زيادة المعاشات

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

6 أبراج على موعد مع السعادة في بداية 2026.. هل أنت منهم؟
علاقات

6 أبراج على موعد مع السعادة في بداية 2026.. هل أنت منهم؟
مصر والإمارات تؤكدان ضرورة التهدئة وخفض التصعيد والحفاظ على وحدة اليمن
شئون عربية و دولية

مصر والإمارات تؤكدان ضرورة التهدئة وخفض التصعيد والحفاظ على وحدة اليمن
احذر استخدام البلاستيك مع الأطعمة الساخنة.. خطر يهدد صحتك
نصائح طبية

احذر استخدام البلاستيك مع الأطعمة الساخنة.. خطر يهدد صحتك
رئيس كولومبيا لـ ترامب: "لا تهددني.. أنا أنتظرك هنا ولا أخشى الغزوات"
شئون عربية و دولية

رئيس كولومبيا لـ ترامب: "لا تهددني.. أنا أنتظرك هنا ولا أخشى الغزوات"
حسام حسن مهدد بالإيقاف بعد أزمته مع جماهير أكادير
رياضة عربية وعالمية

حسام حسن مهدد بالإيقاف بعد أزمته مع جماهير أكادير

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"نسبة مش رقم".. توضيح مهم من مدبولي بشأن خفض الدين
خطة مصر لإدارة الدين الخارجي.. 60% من الاقتراض ستكون من مصادر جديدة
العالم الهولندي يحذر من زلازل مدمرة من اليوم وحتى 11 يناير.. وعلماء يردون
سابوا أخويا يموت.. شخص يتهم مستشفى شهيرا بأكتوبر بالتسبب في وفاة شقيقه
دخلوا للعلاج فخرجوا جثثًا ومصابين. . ماذا جرى في مصحة بنها؟ (تغطية خاصة)- مُحدث