كتب- نشأت علي:

قال النائب عبدالله لاشين، عضو مجلس النواب، إن ملف زيادة المعاشات والانتهاء من قانون الإدارة المحلية يأتي على رأس أولوياته خلال الانعقاد الجديد للفصل التشريعي الثالث.

وأكد لاشين، خلال تصريحات صحفية عقب استخراج كارنيه عضوية مجلس النواب، أنه محمل بآمال وتطلعات كبيرة من أهالي مركزي أبو كبير وهيا بمحافظة الشرقية، وسيسعى لتلبية كافة متطلبات المواطن التي تتركز في تطوير الخدمات الصحية، وإنشاء مدارس جديدة، ومراكز شباب في المناطق المحرومة.

وأوضح لاشين أن الدولة المصرية تشهد فترة غير مسبوقة في المشروعات القومية، وهو ما يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التنمية المستدامة للمواطن المصري، مشيدًا بمشروعات "حياة كريمة" التي ستحدث نقلة نوعية في مختلف محافظات الجمهورية.